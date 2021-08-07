Крым может остаться зимой без тепла: почему хотят остановить работу ТЭЦ

Сразу 2 теплоэлектроцентрали в Крыму могут остановиться – Камыш-Бурунская, которой почти 90 лет, и младшая Симферопольская. Они морально и технически устарели и нуждаются в модернизации.

Теплоэлектроцентрали получили специальный временный статус объектов вынужденной генерации. Это означает, что они имеют экономические преференции по сравнению с российскими участниками энергорынка – за произведенную энергию получают большую цену.

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Они единственные, кроме котельных полуострова, генерируют тепло. Люди надеются, что их не оставят на произвол судьбы и ТЭЦ не остановятся в 2021 году.

Крымчанин для участия в Олимпиаде выбрал сборную Украины

Борец Ленур Темиров хочет покинуть оккупированный полуостров и переехать в Киев. Мешает ему это сделать отсутствие жилья на материковой Украине.

На играх в Токио спортсмен представлял Украину и крымскотатарский народ. Однако в 2017 году Темиров даже выступал за Россию и тренировался с ее сборной, чтобы не терять форму. В будущем он хочет тренировать чемпионов в Украине.

Какие сайты Кремль блокирует в Крыму

Почти 30 украинских интернет-ресурсов заблокированы в Крыму. Уже совсем скоро из-за российского закона о СМИ могут заблокировать "Крым.Реалии" и "Радио Свобода". Крымчане жалуются, что им ограничивают доступ к информации.

Медийные эксперты говорят, что Россия будет закрывать доступ ко всем ресурсам, которые не поддерживают кремлевские нарративы. Блокируют даже доступ к группам в соцсетях.

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