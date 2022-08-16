Об этом заявил президент Владимир Зеленский в своем традиционном вечернем обращении.

Важно Их уничтожение – это спасение наших людей, – Зеленский в обращении прокомментировал взрывы в Крыму

В этом контексте Зеленский поблагодарил всех украинцев, которые помогают нашим Вооруженным Силам, разведке, спецслужбам ослаблять армию оккупантов.

В этом значительное преимущество Украины и первопричина нашей будущей победы – борьба наших защитников базируется на безусловной поддержке украинского народа. Это народная освободительная война, это всеукраинская борьба за свободу и независимость для нашего государства.

– подчеркнул украинский лидер.

Он добавил, что в последние месяцы количество "хлопка" на временно оккупированных территориях увеличилось. Причины взрывов могут быть разными.

"Но смысл у них всех один: уничтожение логистики оккупантов, их боеприпасов, военной и другой техники, командных пунктов спасает жизнь наших людей. Чем меньше будет у оккупантов возможностей творить зло и убивать украинцев, тем быстрее мы сможем закончить эту войну освобождением нашей земли", – подытожил Зеленский.

Президент Украины также попросил украинцев в Крыму и других оккупированных регионах быть очень внимательными и не приближаться к военным объектам российской армии и всем тем местам, где они хранят боеприпасы и технику.

Обратите внимание! Ранее к украинцам, проживающим на временно оккупированной территории, обратилась постоянная представительница президента Украины в Крыму Тамила Ташева. Она подчеркнула, что Украина обязательно освободит Крым. А пока – следует соблюдать осторожность и не пренебрегать сигналами воздушной тревоги.

Глава Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров отметил, что пробки на выезде из Крыма свидетельствуют о том, что часть людей уехала или хочет уехать с полуострова как можно скорее.

Что известно о "хлопке" в Крыму

В течение 16 августа во временно оккупированном россией Крыму прогремело несколько взрывов. Помимо детонации склада боеприпасов еще загорелась подстанция и произошли взрывы на авиабазе в Гвардейском.

Советник руководителя Офиса Президента Михаил Подоляк рассказывал, как именно россиянам навредил "хлопок". Они планировали переподключить Запорожскую АЭС, чтобы снабжать украинской электроэнергией оккупированный Крым. Взрывы 16 августа теперь не дадут им этого сделать.

А украинский журналист Андрей Цаплиенко сообщал, что вблизи Джанкоя 16 августа российские оккупанты потеряли много техники. В момент "хлопка" ее разгружали на железнодорожном пути.

Последствия взрыва под Джанкоем: смотрите видео