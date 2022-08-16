К украинцам, проживающим на временно оккупированной территории, обратилась постоянная представительница президента Украины в Крыму Тамила Ташева.

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Она отметила, что после "хлопка" в Крыму на выезде с полуострова образовались огромные очереди.

Люди прячутся по подвалам. Оккупационная администрация все полгода войны заявляла – Крыму и людям ничего не угрожает. Минобороны РФ снова говорит – "возгорание на складе боеприпасов". Люди считают иначе,

– констатировала Ташева.

Постоянная представительница президента Украины в Крыму подчеркнула, что мы обязательно освободим Крым, применяя все возможные и не запрещенные механизмы борьбы не только за территорию, но и за людей.

"Уверена, вы ждете этого все годы оккупации. Пока будьте осторожны, прячьтесь в оборудованных местах или своих подвалах. Подготовьте нужные средства", – призвала она.

Взрывы в оккупированном Крыму 16 августа: главное

С самого утра в разных частицах оккупированного Крыма стали появляться сообщения о взрывах. К примеру:

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