До українців, які мешкають на тимчасово окупованій території, звернулася постійна представниця президента України у Криму Таміла Ташева.

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Вона зазначила, що після "бавовни" у Криму на виїзді з півострова утворилися величезні черги.

Люди ховаються по підвалах. Окупаційна адміністрація всі пів року війни заявляла – Криму і людям нічого не загрожує. Міноборони рф знову каже – "займання на складі боєприпасів". Люди вважають інакше,

– констатувала Ташева.

Постійна представниця президента України у Криму наголосила, що ми обов'язково звільнимо Крим, застосовуючи всі можливі і не заборонені механізми для боротьби не лише за територію, а і за людей.

"Впевнена, ви чекаєте на це всі роки окупації. Поки ж будьте обережні, ховайтесь в обладнаних місцях або своїх підвалах. Підготуйте потрібні засоби", – закликала вона.

Вибухи в окупованому Криму 16 серпня: головне

Від самого ранку у різних частинках окупованого Криму почали з'являтися повідомленні про вибухи. До прикладу:

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