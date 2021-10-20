Детали от Зеленского

Учения украинских военных продемонстрировали, что они выполняют задачи на уровне с лучшими войсками Европы. Об этом президент заявил во время визита в центр подготовки ГПСУ имени генерал-майора Игоря Момота, в рамках рабочей поездки в Черкасскую область.

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В очередной раз вместе с нашими друзьями – международными партнерами мы указали, что Черное море и наш украинский полуостров Крым – это не собственность одного человека. Это международно признанные территории и границы нашей независимой Украины,

– подчеркнул Зеленский.

Он отметил, что возвращение Черного и Азовского морей в пространство международного морского права и восстановление безопасности судоходства должно стать приоритетом мирового сообщества.

Зеленский похвалил военных за успешное проведение учений:

"Си Бриз",

"Казацкая булава",

"Быстрый трезубец",

"Объединенные усилия".

Что известно о визите президента в Черкасскую область