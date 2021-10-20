Детали от Зеленского

Учения украинских военных продемонстрировали, что они выполняют задачи на уровне с лучшими войсками Европы. Об этом президент заявил во время визита в центр подготовки ГПСУ имени генерал-майора Игоря Момота, в рамках рабочей поездки в Черкасскую область.

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В очередной раз вместе с нашими друзьями – международными партнерами мы указали, что Черное море и наш украинский полуостров Крым – это не собственность одного человека. Это международно признанные территории и границы нашей независимой Украины,
– подчеркнул Зеленский.

Он отметил, что возвращение Черного и Азовского морей в пространство международного морского права и восстановление безопасности судоходства должно стать приоритетом мирового сообщества.

Зеленский похвалил военных за успешное проведение учений:

  • "Си Бриз",
  • "Казацкая булава",
  • "Быстрый трезубец",
  • "Объединенные усилия".

Что известно о визите президента в Черкасскую область

  • 20 октября президентская чета прибыла с рабочим визитом в Черкасскую область.
  • Сначала Владимир и Елена Зеленские почтили память Тараса Шевченко и возложили цветы к его могиле.
  • В рамках визита президент и первая леди осмотрели новый крытый бассейн в гимназии имени Скляренко, построенный в рамках программы "Большая стройка".
  • На брифинге в Золотоноше глава государства пообещал отреставрировать 3 замка Черкасской области. Речь идет о дворцах Шуваловых, Даховских и Лопухиных.