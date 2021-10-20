Деталі від Зеленського

Навчання українських військових продемонстрували, що вони виконують завдання на рівні з найкращими військами Європи. Про це президент заявив під час візиту у центр підготовки ДПСУ імені генерал-майора Ігоря Момота, у межах робочої поїздки у Черкаську область.

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Укотре разом з нашими друзями – міжнародними партнерами ми вказали, що Чорне море та наш український півострів Крим – це не власність однієї людини. Це міжнародно визнані території та кордони нашої незалежної України,

– наголосив Зеленський.

Він зауважив, що повернення Чорного й Азовського морів у простір міжнародного морського права та відновлення безпеки судноплавства має стати пріоритетом світової спільноти.

Зеленський похвалив військових за успішно проведенні навчання:

"Сі Бриз",

"Козацька булава",

"Швидкий тризуб",

"Об'єднані зусилля".

Що відомо про візит президента у Черкаську область