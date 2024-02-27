Российский оппозиционный журналист Сергей Асланян рассказал 24 Каналу, что когда-то киевский князь Святослав был известен своим изречением "Иду на Вы". Теперь похожей практики придерживается глава ГУР Кирилл Буданов, когда открыто анонсирует неприятности для России в Крыму.

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Развязка уже близко

Крымский мост был законной военной целью Украины еще с первых дней своего существования. После завершения строительства он сразу ею стал. Успешные попытки нанесения ударов по этому незаконному объекту уже показали, что Украине есть куда двигаться дальше.

Понятно, что в ближайшее время он будет уничтожен. Мост – это легитимная цель, которая стоит наравне со всеми другими целями. Россияне уже сейчас пытаются принять меры для его защиты,

– рассказал Сергей Асланян.

Он добавил, что все действия оккупантов – это "экспромт вчерашнего дня", ведь сейчас именно Украина определяет, что произойдет дальше. Противодействовать этому России удается все сложнее. Поэтому неприятных сюрпризов для российских захватчиков будет становиться больше.

Результат всего этого понятен – мост будет уничтожен. Сейчас происходит соревнование технологий. Например, еще 40 лет назад строить мост там, где он есть сейчас, – технологии не позволяли. Но стоит вспомнить, что еще когда-то инженеры проектировали конструкции, а потом изучали возможности их подрыва,

– добавил Асланян.

Россияне знают, что когда строится такой важный объект как мост, то одновременно с этим рассматривают различные варианты его уничтожения. Например, подрыв, чтобы он не достался врагу, а также – противодействие подрыву. Но обо всем этом прекрасно знают украинские инженеры и военные.

"В ближайшее время будет развязка. В Крыму российская армия накопила многое: базы, склады, места хранения" – все это разнообразит "фейерверками" ночное небо", – подчеркнул Асланян.

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