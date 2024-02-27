Российский оппозиционный журналист Сергей Асланян рассказал 24 Каналу, что когда-то киевский князь Святослав был известен своим изречением "Иду на Вы". Теперь похожей практики придерживается глава ГУР Кирилл Буданов, когда открыто анонсирует неприятности для России в Крыму.
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Развязка уже близко
Крымский мост был законной военной целью Украины еще с первых дней своего существования. После завершения строительства он сразу ею стал. Успешные попытки нанесения ударов по этому незаконному объекту уже показали, что Украине есть куда двигаться дальше.
Понятно, что в ближайшее время он будет уничтожен. Мост – это легитимная цель, которая стоит наравне со всеми другими целями. Россияне уже сейчас пытаются принять меры для его защиты,
– рассказал Сергей Асланян.
Он добавил, что все действия оккупантов – это "экспромт вчерашнего дня", ведь сейчас именно Украина определяет, что произойдет дальше. Противодействовать этому России удается все сложнее. Поэтому неприятных сюрпризов для российских захватчиков будет становиться больше.
Результат всего этого понятен – мост будет уничтожен. Сейчас происходит соревнование технологий. Например, еще 40 лет назад строить мост там, где он есть сейчас, – технологии не позволяли. Но стоит вспомнить, что еще когда-то инженеры проектировали конструкции, а потом изучали возможности их подрыва,
– добавил Асланян.
Россияне знают, что когда строится такой важный объект как мост, то одновременно с этим рассматривают различные варианты его уничтожения. Например, подрыв, чтобы он не достался врагу, а также – противодействие подрыву. Но обо всем этом прекрасно знают украинские инженеры и военные.
"В ближайшее время будет развязка. В Крыму российская армия накопила многое: базы, склады, места хранения" – все это разнообразит "фейерверками" ночное небо", – подчеркнул Асланян.
"Хлопоки в Крыму": последние новости
- Оккупанты 26 февраля жаловались на целую ряд взрывов на полуострове. Местные каналы писали, что "хлопок" слышали в Севастополе в районе Казачьей бухты. Россияне поспешили успокоить, что это якобы работа их вооруженных сил.
- Глава СБУ Василий Малюк отметил, оккупантов ждут "сюрпризы на море и в воздухе". По его словам, успехи нашего государства поражают даже западные спецслужбы. Топовые бойцы учатся у украинцев. Он добавил, что на 2024 год запланировано много операций.
- Россия потеряла четверть своих кораблей, была вынуждена передислоцировать авиацию, потому что все аэродромы и военные цели в Крыму находятся под огневым влиянием Украины. Глава ГУР отметил, что всем этим успехам в частности надо благодарить местное население полуострова, которое не признало оккупацию. Также он посоветовал гражданским не пользоваться Крымским мостом.