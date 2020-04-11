Крым без туристов: как выглядит полуостров в условиях тотального карантина
В свежем выпуске программы "Крым.Реалии" специально для 24 канала от "Радио Свободы" – в связи со стремительным распространением коронавируса, из Крыма попросили выехать всех туристов. По мнению местных властей, они являются потенциальными переносчиками COVID-19. По всему южному побережью сейчас проверяют гостиницы и пансионаты. Если находят отдыхающих, то их штрафуют.
Также в выпуске:
Главное за неделю о карантине в Крыму.
В Севастополе установили камеры наблюдения за местными жителями.
Крымчанин Эмин и украинец Павел, которые сейчас проживают в США, рассказали о ситуации с коронавирусом в стране.
Ведущий:
Журналист "Радио Свобода" Дмитрий Евчин
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