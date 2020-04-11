Крым без туристов: как выглядит полуостров в условиях тотального карантина

В свежем выпуске программы "Крым.Реалии" специально для 24 канала от "Радио Свободы" – в связи со стремительным распространением коронавируса, из Крыма попросили выехать всех туристов. По мнению местных властей, они являются потенциальными переносчиками COVID-19. По всему южному побережью сейчас проверяют гостиницы и пансионаты. Если находят отдыхающих, то их штрафуют.

Также в выпуске: Главное за неделю о карантине в Крыму. В Севастополе установили камеры наблюдения за местными жителями. Крымчанин Эмин и украинец Павел, которые сейчас проживают в США, рассказали о ситуации с коронавирусом в стране. Ведущий: Журналист "Радио Свобода" Дмитрий Евчин