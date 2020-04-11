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      КАРАНТИН В УКРАИНЕ 2020 КОРОНАВИРУС COVID-19
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      КАРАНТИН В УКРАИНЕ 2020 КОРОНАВИРУС COVID-19

      Крым без туристов: как выглядит полуостров в условиях тотального карантина

      Крым.Реалии - Читати новину українською

      В свежем выпуске программы "Крым.Реалии" специально для 24 канала от "Радио Свободы" – в связи со стремительным распространением коронавируса, из Крыма попросили выехать всех туристов. По мнению местных властей, они являются потенциальными переносчиками COVID-19. По всему южному побережью сейчас проверяют гостиницы и пансионаты. Если находят отдыхающих, то их штрафуют.

      Также в выпуске:

      Главное за неделю о карантине в Крыму.

      В Севастополе установили камеры наблюдения за местными жителями.

      Крымчанин Эмин и украинец Павел, которые сейчас проживают в США, рассказали о ситуации с коронавирусом в стране.

      Ведущий:

      Журналист "Радио Свобода" Дмитрий Евчин

      Автор: Дмитрий Евчин
      Теги: Коронавирус COVID-19 Новости Крыма Крым.Реалии
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