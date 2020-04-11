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      КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 КОРОНАВІРУС COVID-19
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      КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 КОРОНАВІРУС COVID-19

      Крим без туристів: як виглядає півострів в умовах тотального карантину

      Крим.Реалії - Читать новость на русском

      У свіжому випуску програми "Крим.Реалії" спеціально для 24 каналу від "Радіо Свободи" – у зв'язку зі стрімким поширенням коронавірусу, з Криму попросили виїхати всіх туристів. На думку місцевої влади, вони є потенційними переносниками COVID-19. По всьому південному узбережжю наразі перевіряють готелі та пансіонати. Якщо знаходять відпочивальників, то їх штрафують.

      Також у випуску:

      Найголовніше за тиждень про карантин у Криму.

      У Севастополі встановили камери спостереження за місцевими мешканцями.

      Кримчанин Емін та українець Павло, які наразі проживають в США, розповіли про ситуацію з коронавірусом в країні.

      Ведучий:

      Журналіст "Радіо Свобода" Дмитро Євчин

      Автор: Дмитро Євчин
      Теги: Коронавірус COVID-19 Новини Криму Крим.Реалії
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