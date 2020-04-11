Крим без туристів: як виглядає півострів в умовах тотального карантину

У свіжому випуску програми "Крим.Реалії" спеціально для 24 каналу від "Радіо Свободи" – у зв'язку зі стрімким поширенням коронавірусу, з Криму попросили виїхати всіх туристів. На думку місцевої влади, вони є потенційними переносниками COVID-19. По всьому південному узбережжю наразі перевіряють готелі та пансіонати. Якщо знаходять відпочивальників, то їх штрафують.

Також у випуску: Найголовніше за тиждень про карантин у Криму. У Севастополі встановили камери спостереження за місцевими мешканцями. Кримчанин Емін та українець Павло, які наразі проживають в США, розповіли про ситуацію з коронавірусом в країні. Ведучий: Журналіст "Радіо Свобода" Дмитро Євчин