Кримчани – в об'єктивах камер спостереження: як на окупованому півострові стежать за людьми

Крим переймає досвід Китаю. Стеження і розпізнавання облич зовсім скоро може стати реальністю на окупованому півострові. Севастополь – це одне з міст, де Росія випробовує технологію глобального нагляду і слідкування. Там встановлюють тисячі камер відеоспостереження за спеціальною програмою "Мій двір".

На пошту програми "Крим Реалії" надійшов лист від кримчанина, який був стурбований появою у своєму дворі камер спостереження, дозволу на встановлення яких він не давав. "Вводять концтабір під шумок карантину. На кожний під'їзд ставлять камери. Робочі працюють без масок, відмовляють їх одягати", – написав чоловік.

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Ситуація трапилася в місті Севастополь, на вулиці Фадєєва. Камери спостереження встановлював місцевий інтернет-провайдер "Сев Стар". Журналісти з’ясували, що такі дії належать до спеціальної програми "Мій двір"

Крім цього, на офіційному сайті "Сев Стар" користувачам пропонують акцію – місяць безкоштовного відеоспостереження за кожного під'єднаного сусіда.



Програма "Мій двір" від інтернет-провайдера у Севастополі / Фото sevstar.net

Натомість "Мій двір" є частиною міської програми "Розумне місто", яку запустили ще у 2018 році.

Всі ці картинки будуть не тільки доступні онлайн правоохоронним органам і міському диспетчеру, й оброблятимуться автоматично відеоаналітиками у випадку появи ознак злочину у зоні видимості цих камер, – розповів директор компанії "Сев Стар" Костянтин Кокуш.

Протягом 2019 року "Сев Стар" обладнав камерами майже 200 будинків, а за 2020 рік було заплановано встановити їх ще на 400 будинках.

На стовпах та під’їздах у Севастополі встановили камери фірми HiWatch – це російська "дочка" китайського бренду Hikvision. Вартість кожної такої камери становить орієнтовно 100 доларів.



Камера спостереження в одному з будинків Севастополя / Скриншот з відео

"Це малобюджетні камери. Вони не є дуже потужними, однак достатньо ефективні, зокрема, і для розпізнавання облич", – зазначив керівник департаменту інформаційно-комунікаційних технологій Київської міськради Юрій Назаров.

Відеоспостереження від "Сев Стар" працює за колективною заявою мешканців багатоповерхівки. Однак ніхто не зважає на думку тих, хто проти встановлення таких систем.

Обладнання встановлюють безкоштовно, спостерігати за камерами можуть:

Інтернет-провайдер;

Правоохоронці;

Місцева влада.

Натомість для мешканців будинку за це передбачено абонентську плату – 100 рублів, тобто, майже 37 гривень на місяць.

Це може бути цілком комерційним проєктом. Спочатку рубль чи 100 рублів. Згодом, коли люди звикнуть або зрозуміють, що не можуть без цього жити, а я впевнений, що понад половина всіх батьків, коли "підсядуть" на це, то заплатять,

– зазначив член правління Інтернет Асоціації України Максим Тульєв.

У Росії та Криму є низка населених пунктів, що належать до пілотних програм "розумних міст". Глобальне відеоспостереження – це лише один з елементів smart-city. Однак є й зворотний бік ситуації: на яких умовах бізнес співпрацює з владою так, як це робить "Сев Стар".

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За словами експертів, за можливість створення такого проєкту, влада щось захоче отримати, і цілком імовірно, що це будуть не гроші, а доступ до всієї інформація з цих камер.

Росія всіляко наслідує китайську модель цифрового контролю. У піднебесній вже пів мільярда населення живе за системою так званих "соціальних рейтингів".

Що відомо про "соціальні рейтинги" в Китаї?Інша назва – система соціального кредиту.



Кожному громадянину Китаю будуть надавати рейтинг. Наприклад, за відсутність порушення закону, корисну громадську діяльність чи своєчасну виплату кредиту будуть нараховуватися бали.



Від цього залежить, чи зможе людина працювати на держслужбі, чи дадуть їй кредит або дозвіл на оренду авто. Система рейтингів зачепила не лише злочинців. У чорний список потрапляють й ті, хто критикують владу, відвідують християнські храми чи мусульманські мечеті, беруть участь у мітингах, або лише підтримують соціальні зв’язки, які не подобаються провладній партії.

Населенню Китаю пояснювали, що такі заходи є необхідним елементом національної безпеки. Схожа ситуація зараз відбувається і в Криму.

Напевно, найважливіше для всіх мешканців – безпека наших дітей, автомобілів, нашого майна,

– наголосив директор компанії "Сев Стар" Костянтин Кокуш.

Згідно з Європейською конвенцією, встановлення камер спостереження без 100% мешканців будинку – порушення прав людини. Тож теоретично всі незгодні можуть позиватися у місцеві суди. Якщо результату не буде, тоді можна звертатися до Європейського суду з прав людини.

Журналісти програми "Крим Реалії" відзначили, що на зупинках у Севастополі наразі немає камер спостереження, а камери на центральних вулицях більше схожі на оглядові, ніж на необхідні для стеження. Прикладів успішного використання систем розпізнавання облич у Криму – теж поки що немає.