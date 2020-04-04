Півострів на карантині: які обмеження ввели для кримчан

У Криму ввели суворі карантинні обмеження. Чи виконують їх мешканці півострова – контролює поліція та ФСБ. Вони навіть приходять до кримчан у гості.

Журналісти програми "Крим.Реалії" у свіжому випуску розповіли, що мешканці півострова виходити на вулицю можуть лише за нагальних потреб: в магазин, аптеку, на роботу, чи вигуляти собаку. Однак не далі, ніж на 100 метрів від будинку.

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Кримські вулиці патрулює воєнізована поліція. За недотримання самоізоляції кримчанам загрожує штраф до 30 000 рублів.

Однак залізниця та аеропорт працюють без обмежень. Машини з гучномовцями закликають людей сидіти дома.

Про те, як у Криму подорожчали продукти через COVID-19, та як на російських телеканалах висвітлюють тему пандемії – дивіться незабаром у повному випуску програми "Крим.Реалії".

Які обмеження ввели на півострові Крим: відео