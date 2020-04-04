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      Полуостров на карантине: какие ограничения ввели для крымчан

      - Читати новину українською
      Карантин в Крыму / РБК-Украина

      В Крыму ввели строгие карантинные ограничения. Выполняют ли их жители полуострова – контролирует полиция и ФСБ. Они даже приходят к крымчанам в гости.

      Журналисты программы "Крым.Реалии" в свежем выпуске рассказали, что жители полуострова выходить на улицу могут только при насущной необходимости: в магазин, аптеку, на работу, выгулять собаку. Однако не далее, чем на 100 метров от дома.

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      Крымские улицы патрулирует военизированная полиция. За несоблюдение самоизоляции крымчанам грозит штраф до 30 000 рублей.

      Однако железная дорога и аэропорт работают без ограничений. Машины с громкоговорителями призывают людей сидеть дома.

      О том, как в Крыму подорожали продукты из-за COVID-19, и как на российских телеканалах освещают тему пандемии – смотрите скоро в полном выпуске программы "Крым.Реалии".

      Какие ограничения ввели на полуострове Крым: видео

       

      Автор: Дмитрий Евчин
      Теги: Оккупированные территории Коронавирус COVID-19 Аннексия Крыма Новости Крыма Новости Украины
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