Полуостров на карантине: какие ограничения ввели для крымчан

В Крыму ввели строгие карантинные ограничения. Выполняют ли их жители полуострова – контролирует полиция и ФСБ. Они даже приходят к крымчанам в гости.

Журналисты программы "Крым.Реалии" в свежем выпуске рассказали, что жители полуострова выходить на улицу могут только при насущной необходимости: в магазин, аптеку, на работу, выгулять собаку. Однако не далее, чем на 100 метров от дома.

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Крымские улицы патрулирует военизированная полиция. За несоблюдение самоизоляции крымчанам грозит штраф до 30 000 рублей.

Однако железная дорога и аэропорт работают без ограничений. Машины с громкоговорителями призывают людей сидеть дома.

О том, как в Крыму подорожали продукты из-за COVID-19, и как на российских телеканалах освещают тему пандемии – смотрите скоро в полном выпуске программы "Крым.Реалии".

Какие ограничения ввели на полуострове Крым: видео