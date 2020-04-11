Крымчане – в объективах камер наблюдения: как на оккупированном полуострове следят за людьми

Крым перенимает опыт Китая. Слежение и распознавание лиц совсем скоро может стать реальностью на оккупированном полуострове. Севастополь – это один из городов, где Россия испытывает технологию глобального надзора и слежения. Там устанавливают тысячи камер видеонаблюдения по специальной программе "Мой двор".

На почту программы "Крым Реалии" поступило письмо от крымчанина, который был обеспокоен появлением в своем дворе камер наблюдения, разрешения на установку которых он не давал. "Вводят концлагерь под шумок карантина. На каждый подъезд ставят камеры. Рабочие работают без масок, отказывают их надевать", – написал мужчина.

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Ситуация случилась в городе Севастополь, на улице Фадеева. Камеры наблюдения устанавливал местный интернет-провайдер "Сев Стар". Журналисты выяснили, что такие действия относятся к специальной программе "Мой двор"

Кроме этого, на официальном сайте "Сев Стар" пользователям предлагают акцию – месяц бесплатного видеонаблюдения за каждого подключенного соседа.



Программа "Мой двор" от интернет-провайдера в Севастополе / Фото sevstar.net

А "Мой двор" является частью городской программы "Умный город", которую запустили еще в 2018 году.

Все эти картинки будут не только доступны онлайн правоохранительным органам и городскому диспетчеру, но и будут обрабатываться автоматически видеоаналитиками в случае появления признаков преступления в зоне видимости этих камер,

– рассказал директор компании "Сев Стар" Константин Кокуш.

В течение 2019 года "Сев Стар" оборудовал камерами почти 200 домов, а в 2020 году было запланировано установить их еще на 400 домах.

На столбах и подъездах в Севастополе установили камеры фирмы HiWatch – это российская "дочка" китайского бренда Hikvision. Стоимость каждой такой камеры составляет ориентировочно 100 долларов.



Камера наблюдения в одном из домов Севастополя / Скриншот с видео

"Это малобюджетные камеры. Они не являются очень мощными, однако достаточно эффективны в том числе и для распознавания лиц", – отметил руководитель департамента информационно-коммуникационных технологий Киевского горсовета Юрий Назаров.

Видеонаблюдение от "Сев Стар" работает по коллективному заявлению жителей многоэтажки. Однако никто не считается с мнением тех, кто против установления таких систем.

Оборудование устанавливают бесплатно, наблюдать за камерами могут:

Интернет-провайдер;

Правоохранители;

Местные власти.

А для жителей дома за это предусмотрено абонентскую плату – 100 рублей, то есть, почти 37 гривен в месяц.

Это может быть вполне коммерческим проектом. Сначала рубль или 100 рублей. Впоследствии, когда люди привыкнут или поймут, что не могут без этого жить, а я уверен, что более половины всех родителей, когда "подсядут" на это, то заплатят,

– отметил член правления Интернет Ассоциации Украины Максим Тульев.

В России и Крыму есть ряд населенных пунктов, относящихся к пилотным программам "умных городов". Глобальное видеонаблюдение – это лишь один из элементов smart-city. Однако есть и обратная сторона ситуации: на каких условиях бизнес сотрудничает с властью так, как это делает "Сев Стар".

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По словам экспертов, за возможность создания такого проекта, власть что-то захочет получить, и вполне вероятно, что это будут не деньги, а доступ ко всей информации с этих камер.

Россия всячески подражает китайской модели цифрового контроля. В поднебесной уже полмиллиарда населения живет по системе так называемых "социальных рейтингов".

Что известно о "социальных рейтингах" в Китае?Другое название – система социального кредита.



Каждому гражданину Китая будут предоставлять рейтинг. Например, за отсутствие нарушений закона, полезную общественную деятельность или своевременную выплату кредита будут начисляться баллы.



От этого зависит, сможет ли человек работать на госслужбе, дадут ли ему кредит или разрешение на аренду авто. Система рейтингов затронула не только преступников. В черный список попадают и те, кто критикуют власть, посещают христианские храмы или мусульманские мечети, участвуют в митингах, или поддерживают социальные связи, которые не нравятся провластной партии.

Населению Китая объясняли, что такие меры являются необходимым элементом национальной безопасности. Похожая ситуация сейчас происходит и в Крыму.

Наверное, самое важное для всех жителей – безопасность наших детей, автомобилей, нашего имущества,

– отметил директор компании "Сев Стар" Константин Кокуш.

Согласно Европейской конвенции, установка камер наблюдения без 100% жильцов дома – нарушение прав человека. Поэтому теоретически все несогласные могут подавать в местные суды. Если результата не будет, тогда можно обращаться в Европейский суд по правам человека.

Журналисты программы "Крым Реалии" отметили, что на остановках в Севастополе пока нет камер наблюдения, а камеры на центральных улицах больше похожи на обзорные, чем на необходимые для слежки. Примеров успешного использования систем распознавания лиц в Крыму – тоже пока нет.