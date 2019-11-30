Крым на грани экологической катастрофы: на полуострове исчезло еще одно озеро
В свежем выпуске программы "Крым.Реалии "специально для 24 канала от" Радио Свободы – российские власти в оккупированном Крыму официально умалчивают факты существования экологических проблем. Журналист "Крым.Реалии" Игорь Токарь тщательно исследовал спутниковые карты местности и выяснил, почему водоемы высыхают.
Также в выпуске:
Почему в Крыму боятся атаки дронов из Украины?
Чей Крым: неожиданные ответы от знаменитостей.
Ведущий:
Журналист "Радио. Свобода" Дмитрий Евчин
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