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      ОЩАДБАНК ГАЗОВЫЙ КОНФЛИКТ ВОЙНА НА ДОНБАССЕ
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      00:57, 25 июля
      24 Канал Программы Крым.Реалии
      ОЩАДБАНК ГАЗОВЫЙ КОНФЛИКТ ВОЙНА НА ДОНБАССЕ

      Крым на грани экологической катастрофы: на полуострове исчезло еще одно озеро

      Крым.Реалии 148 Читати новину українською

      В свежем выпуске программы "Крым.Реалии "специально для 24 канала от" Радио Свободы – российские власти в оккупированном Крыму официально умалчивают факты существования экологических проблем. Журналист "Крым.Реалии" Игорь Токарь тщательно исследовал спутниковые карты местности и выяснил, почему водоемы высыхают.

      Также в выпуске:

      Почему в Крыму боятся атаки дронов из Украины?

      Чей Крым: неожиданные ответы от знаменитостей.

      Ведущий:

      Журналист "Радио. Свобода" Дмитрий Евчин

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      Автор: Дмитрий Евчин
      Теги: Новости Украины Аннексия Крыма Новости Крыма Украина – Россия Экология Крым.Реалии
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