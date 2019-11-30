Крим на межі екологічної катастрофи: на півострові зникло ще одне озеро

У свіжому випуску програми "Крим.Реалії" спеціально для 24 каналу від "Радіо Свободи" – російська влада в окупованому Криму офіційно замовчує факти існування екологічних проблем. Журналіст "Крим.Реалії" Ігор Токар ретельно дослідив супутникові карти місцевості і з'ясував, чому водойми висихають.

Також у випуску: Чому в Криму бояться атаки дронів з України? Чий Крим: неочікувані відповіді від знаменитостей. Ведучий: Журналіст "Радіо. Свобода" Дмитро Євчин