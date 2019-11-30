Крим на межі екологічної катастрофи: на півострові зникло ще одне озеро
У свіжому випуску програми "Крим.Реалії" спеціально для 24 каналу від "Радіо Свободи" – російська влада в окупованому Криму офіційно замовчує факти існування екологічних проблем. Журналіст "Крим.Реалії" Ігор Токар ретельно дослідив супутникові карти місцевості і з'ясував, чому водойми висихають.
Також у випуску:
Чому в Криму бояться атаки дронів з України?
Чий Крим: неочікувані відповіді від знаменитостей.
Ведучий:
Журналіст "Радіо. Свобода" Дмитро Євчин
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