Крым после дождя: красноречивые фото и видео
Крым уже четверо суток страдает от непогоды – разные части оккупированного полуострова одну за одной накрывают ураганы, ливни и град.
Об этом пишут "Крым.Реалии".
Из-за стихии обесточенными оказались более ста населенных пунктов, дороги превратились в непроходимые реки и грязевые потоки.
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18 июля парадоксальная ситуация сложилась в Севастополе, где из-за обильных осадков в городе начались перебои с подачей воды.
В свою очередь пользователи социальных сетей активно делятся фото и видео с полуострова, на которых видно как улицы просто таки превращаются в реки.
Источник: 24 Канал
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