Крым после дождя: красноречивые фото и видео

Крым уже четверо суток страдает от непогоды – разные части оккупированного полуострова одну за одной накрывают ураганы, ливни и град.

Об этом пишут "Крым.Реалии".

Из-за стихии обесточенными оказались более ста населенных пунктов, дороги превратились в непроходимые реки и грязевые потоки.

Читайте также: "Это катастрофа": в сети показали шокирующие фото с курортов оккупированного Крыма

18 июля парадоксальная ситуация сложилась в Севастополе, где из-за обильных осадков в городе начались перебои с подачей воды.

В свою очередь пользователи социальных сетей активно делятся фото и видео с полуострова, на которых видно как улицы просто таки превращаются в реки.