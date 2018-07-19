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Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины

Крым после дождя: красноречивые фото и видео

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Крым после дождя
Крым после дождя / Фото з соцсетей

Крым уже четверо суток страдает от непогоды – разные части оккупированного полуострова одну за одной накрывают ураганы, ливни и град.

Об этом пишут "Крым.Реалии".

Из-за стихии обесточенными оказались более ста населенных пунктов, дороги превратились в непроходимые реки и грязевые потоки.

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18 июля парадоксальная ситуация сложилась в Севастополе, где из-за обильных осадков в городе начались перебои с подачей воды.

В свою очередь пользователи социальных сетей активно делятся фото и видео с полуострова, на которых видно как улицы просто таки превращаются в реки.

 

Теги: Новости Украины Непогода в Украине Аннексия Крыма Новости Крыма
Источник: 24 Канал
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