Крим після дощу: промовисті фото та відео

Крим вже чотири доби страждає від негоди – різні частини окупованого півострова одним з аодни накривають урагани, зливи і град.

Про це пишуть "Крим.Реалії".

Через стихію знеструмленими виявилися більш ста населених пунктів, дороги перетворилися на непрохідні річки і грязьові потоки.

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18 липня парадоксальна ситуація склалася в Севастополі, де через рясні опади в місті почалися перебої з подачею води.

У свою чергу користувачі соціальних мереж активно діляться фото та відео з півострова, на яких видно як вулиці просто таки перетворюються на ріки.