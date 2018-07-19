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Крим після дощу: промовисті фото та відео

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Крим після дощу
Крим після дощу / Фото з соцмереж

Крим вже чотири доби страждає від негоди – різні частини окупованого півострова одним з аодни накривають урагани, зливи і град.

Про це пишуть "Крим.Реалії".

Через стихію знеструмленими виявилися більш ста населених пунктів, дороги перетворилися на непрохідні річки і грязьові потоки.

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18 липня парадоксальна ситуація склалася в Севастополі, де через рясні опади в місті почалися перебої з подачею води.

У свою чергу користувачі соціальних мереж активно діляться фото та відео з півострова, на яких видно як вулиці просто таки перетворюються на ріки.

 

Теги: Новини України Новини Криму Анексія Криму Негода в Україні
Джерело: 24 Канал
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