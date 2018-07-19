Крим після дощу: промовисті фото та відео
Крим вже чотири доби страждає від негоди – різні частини окупованого півострова одним з аодни накривають урагани, зливи і град.
Про це пишуть "Крим.Реалії".
Через стихію знеструмленими виявилися більш ста населених пунктів, дороги перетворилися на непрохідні річки і грязьові потоки.
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18 липня парадоксальна ситуація склалася в Севастополі, де через рясні опади в місті почалися перебої з подачею води.
У свою чергу користувачі соціальних мереж активно діляться фото та відео з півострова, на яких видно як вулиці просто таки перетворюються на ріки.
Джерело: 24 Канал
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