23:45
29 окт 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      Смотри онлайн онлайн
      рус
      КАТАСТРОФА САМОЛЕТА BOEING 737 В ИНДОНЕЗИИ АНГЕЛА МЕРКЕЛЬ ЭЛИНА СВИТОЛИНА ТАРИФЫ НА ГАЗ
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля. Путин и его олени. Рогозин подался в аграрию
      Вєсті Кремля
      20:57, сегодня
      Вести.UA. Слезные письма Савченко о помощи. Стокгольмский синдром Барны
      Вєсті.UA
      20:57, сегодня
      Война за тепло и пытки холодом: как олигархи взяли два города в заложники
      ЦРУ
      09:00, 26 октября
      Українці в очікуванні: про що мовчить Порошенко
      Підсумки дна
      19:00, 12 октября
      Вспомнить Все. Клубы интернациональной дружбы
      Згадати все
      12:34, 28 октября
      Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины
      КАТАСТРОФА САМОЛЕТА BOEING 737 В ИНДОНЕЗИИ АНГЕЛА МЕРКЕЛЬ ЭЛИНА СВИТОЛИНА ТАРИФЫ НА ГАЗ

      Крымчан не будут преследовать за службу в российской армии

      45 Читати новину українською
      Прокуратура Крыма обещает не преследовать крымчан за службу в армии РФ
      Прокуратура Крыма обещает не преследовать крымчан за службу в армии РФ / Фото из открытых источников

      Жителей оккупированного Крыма, которых призвали в российскую армию, не будут массово привлекать к уголовной ответственности.

      Об этом рассказала представительница Прокуратуры Автономной Республики Крым Елизавета Дзигора, сообщает издание "Крым.Реалии".

      Читайте также: Сколько украинцев хотят вернуть Крым силой, – инфографика

      Так, прокурор отметила, что факт пребывания гражданина Украины на службе в вооруженных силах России не является основанием для привлечения его к уголовной ответственности.

      Я хочу сделать акцент на том, что не существует ситуации, что также распространяется в информационном пространстве, о массовом возможном привлечении граждан Украины к уголовной ответственности за службу в российской армии. Это определенно не так,
      – сказала работница прокуратуры АРК.

      По ее словам, такие вопросы будут рассматриваться по конкретным фактам об отсутствии или наличии состава преступления.

      Дзигора отметила, что уголовная ответственность для таких лиц может наступать только в тех случаях, когда гражданин совершил преступление в соответствии с украинским законодательством.

      Напомним, Россия с 1 октября начала рассылать повестки на срочную военную службу в ряды ВС РФ в оккупированном Крыму. По данным регионального центра прав человека, с 2015 года в оккупированном Крыму во время 7 призывных кампаний в российскую армию призвали не менее 12 229 украинских граждан.

      Теги: Новости Украины Новости политики Новости России Аннексия Крыма Новости Крыма
      Источник: 24 Канал
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      Новая Mazda6: больше цвета, больше комфорта
      сегодня , 11:00 Новая Mazda6: больше цвета, больше комфорта
      Новости
      Больше новостей
      При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
      не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
      Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
      Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
      Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

      Made by
      Залиште відгук