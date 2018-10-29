Крымчан не будут преследовать за службу в российской армии

Жителей оккупированного Крыма, которых призвали в российскую армию, не будут массово привлекать к уголовной ответственности.

Об этом рассказала представительница Прокуратуры Автономной Республики Крым Елизавета Дзигора, сообщает издание "Крым.Реалии".

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Так, прокурор отметила, что факт пребывания гражданина Украины на службе в вооруженных силах России не является основанием для привлечения его к уголовной ответственности.

Я хочу сделать акцент на том, что не существует ситуации, что также распространяется в информационном пространстве, о массовом возможном привлечении граждан Украины к уголовной ответственности за службу в российской армии. Это определенно не так,

– сказала работница прокуратуры АРК.

По ее словам, такие вопросы будут рассматриваться по конкретным фактам об отсутствии или наличии состава преступления.

Дзигора отметила, что уголовная ответственность для таких лиц может наступать только в тех случаях, когда гражданин совершил преступление в соответствии с украинским законодательством.

Напомним, Россия с 1 октября начала рассылать повестки на срочную военную службу в ряды ВС РФ в оккупированном Крыму. По данным регионального центра прав человека, с 2015 года в оккупированном Крыму во время 7 призывных кампаний в российскую армию призвали не менее 12 229 украинских граждан.