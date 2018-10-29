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      Кримчан не переслідуватимуть за службу в російській армії

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      Прокуратура Криму обіцяє не переслідувати кримчан за службу в армії РФ
      Прокуратура Криму обіцяє не переслідувати кримчан за службу в армії РФ / Фото з відкритих джерел

      Жителів окупованого Криму, яких призвали в російську армію, не притягуватимуть масово до кримінальної відповідальності.

      Про це розповіла представниця Прокуратури Автономної Республіки Крим Єлизавета Дзигора, повідомляє видання "Крим.Реалії".

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      Так, прокурор зазначила, що факт перебування громадянина України на службі в збройних силах Росії не є підставою для притягнення його до кримінальної відповідальності.

      Я хочу зробити акцент на тому, що не існує ситуації, що також поширюється в інформаційному просторі, про масове можливе притягнення громадян України до кримінальної відповідальності за службу в російській армії. Це, безумовно, не так,
      – сказала працівниця прокуратури АРК.

      За її словами, такі питання розглядатимуться за конкретними фактами щодо відсутності чи наявності складу злочину.

      Дзигора наголосила, що кримінальна відповідальність для таких осіб може наставати тільки в тих випадках, коли громадянин вчинив злочин згідно з українським законодавством.

      Нагадаємо, Росія з 1 жовтня почала розсилати повістки на строкову військову служби до лав ЗС РФ в окупованому Криму. За даними регіонального центру прав людини, з 2015 року в окупованому Криму під час 7 призовних кампаній до російської армії призвали не менше 12 229 українських громадян.

      Теги: Новини Росії Новини України Новини політики Новини Криму Анексія Криму
      Джерело: 24 Канал
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