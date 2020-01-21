Крымчанка с российским паспортом пыталась устроиться в Минобороны: фотодоказательство

Служба безопасности Украины помешала крымчанке с российским гражданством устроиться на работу в Министерство обороны. Женщина также имела связи со спецслужбами страны-агрессора.

Крымчанка претендовала на одну из руководящих должностей в департаменте госзакупок Минобороны, сообщили в пресс-службе СБУ.

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Оперативники СБУ установили, что в течение нескольких лет до временной аннексии Крыма женщина проживала за границей. Но в 2014 году вернулась на полуостров. Там получила российский паспорт якобы для оформления недвижимости. Вскоре переехала в Киев. Однако не имела ни постоянного заработка, ни источника доходов.

В это время крымчанка часто ездила в Россию и во временно оккупированный Крым. Там она контактировала с представителями спецслужб страны-агрессора,

– сообщает СБУ.

Именно после одной из таких поездок женщина внезапно решила устроиться на работу в Минобороны. Она претендовала на одну из руководящих должностей в подразделении департамента госзакупок ведомства. Если бы она таки получила эту работу, то имела бы доступ к секретной информации в военной сфере и прямую коммуникацию с чиновниками стран-членов НАТО.

Женщина прошла несколько отборочных этапов на должность. Однако СБУ установила обстоятельства, несовместимые с государственной службой в Минобороны. Она "забыла" указать, что имеет российское гражданство, знакомых из ФСБ и не сообщила содержание разговоров с ними", – добавили в ведомстве.



Паспорт женщины свидетельствует о ее российском гражданстве

В СБУ также напомнили, что согласно Уголовному Кодексу за действия в ущерб национальным интересам, совершенные по преступному заданию иностранной стороны, грозит лишение свободы до 15 лет.