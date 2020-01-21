Кримчанка з російським паспортом намагалася влаштуватися в Міноборони: фотодоказ

Служба безпеки України завадила кримчанці з російським громадянством влаштуватися на роботу у Міністерство оборони. Жінка також мала зв’язки зі спецслужбами країни-агресора.

Кримчанка претендувала на одну із керівних посад у департаменті держзакупівель Міноборони, повідомили у пресслужбі СБУ.

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Оперативники СБУ встановили, що протягом кількох років до тимчасової анексії Криму жінка проживала за кордоном. Та у 2014 році повернулася на півострів. Там отримала російський паспорт нібито для оформлення нерухомості. Невдовзі переїхала до Києва. Проте не мала ані постійного місця заробітку, ні джерела доходів.

У цей час кримчанка часто їздила до Росії та до тимчасово окупованого Криму. Там вона контактувала з представниками спецслужб країни-агресора,

– повідомляє СБУ.

Саме після однієї з таких подорожей жінка раптово вирішила влаштуватися на роботу в Міноборони. Вона претендувала на одну із керівних посад у підрозділі департаменту держзакупівель відомства. Якби вона таки отримала цю роботу, то мала би доступ до секретної інформації в оборонній сфері та пряму комунікацію з високопосадовцями країн-членів НАТО.

Жінка пройшла декілька відбіркових етапів на посаду. Однак СБУ встановила обставини, несумісні з державною службою в Міноборони. "Вона "забула" вказати, що має російське громадянство, знайомих з ФСБ та не повідомила зміст розмов із ними", – додали у відомстві.



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У СБУ також нагадали, що відповідно до Кримінального кодексу за дії на шкоду національним інтересам, вчинені за злочинним завданням іноземної сторони, загрожує позбавлення волі до 15 років.