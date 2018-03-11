Крымчанка со слезами на глазах рассказала, как ждет возвращения в Украину

Жительница Сакского района в оккупированном Россией Крыму, позвонила в эфир программы "Крым. Реалии" и призналась, как ждет возвращения полуострова.

Видео опубликовано в Facebook "Крым. Реалии".

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Как рассказала крымчанка, у нее с соседкой состоялся разговор по поводу путинских выборов в Крыму и она сказала, что будет голосовать за Собчак. Это удивило собеседницу, которая считает, что тогда Крым будет возвращен Украине и все население полуострова якобы "вырежут".

"Я говорю: "Вы же украинцы? Из-за этого нас нигде не уважают, что мы продаем свой язык, свое государство. Крым наш. Крым украинский. Мне уже 74 года, но я все-таки надеюсь, что я доживу, когда Крым вернется в Украину", – сказала женщина.

При этом слышно, что в голосе женщины были слезы.