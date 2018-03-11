Кримчанка зі сльозами на очах розповіла, як чекає повернення в Україну

Жителька Сакського району, що в окупованому Росією Криму, зателефонувала в ефір програми "Крим.Реалії" та зізналась, як чекає на повернення півострова.

Відео опубліковане в Facebook "Крим.Реалії".

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Як розповіла кримчанка, у неї з сусідкою відбулася розмова з приводу путінських виборів в Криму і вона сказала, що буде голосувати за Собчак. Це здивувало співрозмовницю, яка вважає, що тоді Крим буде повернутий Україні і все населення півострова нібито "виріжуть".

"Я говорю: "Ви ж українці? Через це нас ніде не поважають, що ми продаємо свою мову, свою державу. Крим наш. Крим український. Мені вже 74 роки, але я все-таки сподіваюся, що я доживу, коли Крим повернеться в Україну ", - сказала жінка.

При цьому чути було, що в голосі жінки були сльози.