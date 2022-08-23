Этот саммит положительно удивит, – Кулеба о расширении Крымской платформы

Уже 23 августа состоится саммит Крымской платформы. В Министерстве иностранных дел заявили, что в этом году мероприятие станет действительно глобальным.

Президент Владимир Зеленский поставил дипломатии три четких задачи по усилению Крымской платформы. Об этом заявил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.

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Какие задачи по усилению Крымской платформы

Увеличить количество участников;

расширить географию участия в Крымской платформе;

повысить уровень участников саммита.

По словам Кулебы, саммит этого года положительно удивит как количеством участников, так и глобальной географией и уровнем представленности.

В этом году Крымская платформа станет действительно глобальной. Ее география расширится, в частности, за счет стран Африканского континента и другой стороны Атлантики,

– заявил министр.

Он отметил, что саммит Крымской платформы особенно актуален сейчас, на фоне полномасштабной войны. российская агрессия демонстрирует, как остро стоит вопрос завершения оккупации Крыма. Ведь россия использует захваченный полуостров как военную базу для своей агрессии и дестабилизации всего мира.

"Возвращение Крыма под контроль Украины будет гарантировать безопасность всего Черноморского региона, Европы и мира. Тот факт, что количество участников Саммита Крымской платформы выросла более чем на треть, а география участия стала по-настоящему глобальной, свидетельствует, что весь мир на стороне Украины в вопросе возвращения Крыма", – подчеркнул Кулеба.

Он считает, что возвращение Крыма является одним из ключевых принципов дипломатической команды Зеленского. Это та задача, которую никогда не оставят и не забудут.

Справедливость будет восстановлена, а Крым был, есть и будет Украиной,

– подчеркнул министр.

Что известно о саммите Крымской платформы

Постоянная представительница президента Украины в Крыму Тамила Ташева рассказала 24 каналу, что на саммите будут говорить, в частности, об использовании аннексированного Крыма как военной базы для оккупации Юга Украины и освобождении самого полуострова. Так, констатируют использование Крыма как военной базы в течение 8 лет.

Ташева отметила, что тем достаточно, но ключевое – это деоккупация полуострова. Этот вопрос должен обсуждаться на самом высоком уровне глав государств.

Главными темами будут:

роль оккупации и последствия, которые мы коллективно имеем как нация;

будут расширять контекст оккупацией Юга, который граничит с Крымом;

отдельной темой будет Черное и Азовское моря и свобода судоходства и продовольственная опасность как следствие;

дальнейшие шаги относительно нарушения международного гуманитарного права и прав человека. Будет идти речь о политзаключенных, давлении на украинцев и крымских татар;

усиление политики непризнания и ужесточение санкций.

Следует просмотреть – Названы детали саммита Крымской платформы: смотрите видео