"Крымская конференция" в Норвегии: появилась реакция МИД Украины

Министерство иностранных дел Украины подчеркивает, что расценивает запланированную в Норвегии так называемую "конференцию по вопросам Крыма" не иначе как очередную попытку российской пропаганды легализовать аннексию. Мол, россияне таким образом хотят придать видимость легитимности незаконным попыткам аннексии полуострова.

Москва уже не впервые прибегает к услугам своих апологетов, точка зрения которых совсем не соответствует взглядам мирового общества, а в этом случае официальной позиции норвежских властей, отмечает МИД Украины.

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Таким образом рассматриваем провокацию относительно так называемой конференции как попытки выдать желаемое за действительное,

– заявила пресс-секретарь Министрества Екатерина Зеленко.

Там также напомнили, что официальная позиция власти Норвегии заключается в твердой поддержке суверенитета и территориальной целостности Украины в пределах ее международно признанных границ. Эту позицию постоянно подтверждает высшее руководство скандинасского государства.

"Крымская конференция" в Норвегии: коротко

Ранее в Норвегии анонсировали проведение в Осло конференции по вопросам Крыма". Мероприятие анонсировали как часть "народной дипломатии", а провести его планирует организация, члены которой-постоянные "ездаки" в аннексированный Крым и оккупированный Донбасс.

Похожие "конференции" организация "Народная дипломатия – Норвегия" проводит уже не впервые, а в прошлом году организаторы заявляли, что его посетили более 100 человек. По их же словам, туда пришли и люди, которые поддерживают территориальную целостность Украины. Мол, они принесли украинские флаги и заявляли о нарушении прав человека в Крыму.

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