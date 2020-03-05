"Кримська конференція" у Норвегії: з'явилася реакція МЗС України

Міністерство закордонних справ України наголошує, що розцінює заплановану у Норвегії так звану "конференцію з питань Криму" не інакше як чергову спробу російської пропаганди легалізувати анексію. Мовляв, росіяни у такий спосіб хочуть надати видимість легітимності незаконним спробам анексії півострова.

Москва вже не вперше вдається до послуг своїх апологетів, точка зору яких геть не відповідає поглядам світового суспільства, а у цьому випадку офіційній позиції норвезької влади, наголошує МЗС України.

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Таким чином розглядаємо провокацію щодо так званої конференції як намагання видати бажане за дійсне,

– заявила речниця Міністрества Катерина Зеленко.

Там також нагадали, що офіційна позиція влади Норвегії полягає у твердій підтримці суверенітету й територіальної цілісності України у межах її міжнародно визнаних кордонів. Цю позицію постійно підтверджує вище керівництво скандинаської держави.

"Кримська конференція" у Норвегії: коротко

Раніше у Норвегії анонсували проведення в Осло "конференції щодо питань Криму". Захід анонсували як частину "народної дипломатії", а провести його планує організація, члени якої – постійні "їздаки" до анексованого Криму та окупованого Донбасу.

Схожі "конференції" організація "Народна дипломатія – Норвегія" проводить вже не вперше, а минулого року організатори заявляли, що його відвідали понад 100 людей. За їхніми ж словами, туди прийшли і люди, які підтримують територіальну цілісність України. Мовляв, вони принесли українські прапори і заявляли про порушення прав людини у Криму.

Адмінцентр АР Крим Сімферополь і столиця Норвегії Осло: карта