Крымские политзаключенные "дела Хизб ут-Тахрир" увиделись с родными в российском СИЗО

Сегодня, 2 августа 2018 года, семьи политзаключенных ялтинской группы по "делу Хизб ут-Тахрир" смогли получить свидание со своими близкими в СИЗО в Ростове-на-Дону.

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Произошел казус. Сделали ошибку в разрешении на свидание и не пускали. Но я пошла к начальнику СИЗО, просила-молила, чтобы пустили, потому что мы приехали издалека. Он позволил. Рефат всем передает привет. Мы довольны, что увиделись,

– прокомментировала сестра пленника Рефата Алимова Ление Назарбекова.

В частности, мать Арсена Джеппарова Арзы Умерова видела своего сына последний раз в декабре 2017-го года. Она не скрывает слез.

"Было большое счастье его увидеть вчера на суде. А сегодня от души с ребенком поговорила. Выглядит он неплохо, но зубы и голова у него болят. В СИЗО говорят, что его подлечат его. Благодарна Аллаху, что увидела сына. Он передает всем огромный привет", – сказала Умерова

Родные рассказали о свидании с заключенными – смотрите видео:

Напомним, вчера 1 августа в СИЗО в Ростове-на-Дону проходил суд по фигурантам "ялтинского дела" Хизб ут-Тахрир. Следующее заседание состоится 7 августа.

Что такое "Хизб ут-Тахрир"?

Это международная исламская политическая партия, которую Россия признала террористической организацией.