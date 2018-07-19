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Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины

Пленник Кремля Эмир-Усеин Куку прекратил голодовку

72 Читати новину українською
Ємир-Усеин Куку
Ємир-Усеин Куку / frontnews.eu

Фигурант дела "Хизб ут-Тахрир" крымчанин Эмир-Усеин Куку прекратил голодовку в российской тюрьме.

Без еды правозащитник продержался двадцать три дня. Он, как и Олег Сенцов, требовал освобождения всех украинских политзаключенных из российских тюрем.

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Журналист "Радио Свобода" Антон Наумлюк сообщает, что Куку оставил голодный протест на просьбу своей жены. Накануне пленник написал соответствующее заявление о прекращении голодовки и начал процесс восстановления: принимает питательные смеси и проходит медицинские процедуры.

Напомним, "Хизб ут-Тахрир"– международная исламская политическая партия, которую Россия признала террористической организацией.

Теги: Новости Украины Украина – Россия Украинцы в плену РФ Новости Крыма заложники Олег Сенцов
Источник: 24 Канал
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