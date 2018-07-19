Бранець Кремля Емір-Усеїн Куку припинив голодування
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Фігурант справи "Хізб ут-Тахрір" кримчанин Емір-Усеїн Куку припинив голодування в російській тюрмі.
Без їжі правозахисник протримався двадцять три дні. Він, як і Олег Сенцов, вимагав звільнення усіх українських політв'язнів з російських тюрем.
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Журналіст "Радіо Свобода" Антон Наумлюк повідомляє, що Куку облишив голодний протест на прохання своєї дружини. Напередодні бранець написав відповідну заяву про припинення голодування і почав процес відновлення: приймає поживні суміші і проходить медичні процедури.
Нагадаємо, "Хізб ут-Тахрір"– це міжнародна ісламська політична партія, яку Росія визнала терористичною організацією.
Джерело: 24 Канал
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