Поки Олег Сенцов голодує: шокуюча статистика перегляду українцями матчів у Росії

Олег Сенцов перетнув точку неповернення у своєму голодуванні і може назавжди залишитись інвалідом. Такі новини лунали у світі разом із результатами футбольних матчів на Чемпіонаті світу. Українці, які перші закликали бойкотувти мундіаль чемно заповнювали паби аби дивитись футбол.

На мундіаль у Росію приїхали, мало не всі хто погрожував Путіну санкціями. Серед них і президенти Франції, Хорватії, Японії та король Іспанії та Бельгії.

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Принагідно вони виправдовувалися, мовляв це не формальні зустрічі. За словами експертів, це добрий піар.

Політики в жодній країні світу не можуть собі дозволити бути байдужими до футболу, а тим більше на цій стадії, коли їхні збірні здобувають найвищі місця. Це потрібно для того, щоб асоціюватися з перемогою національної збірної,

– сказав експерт Майдану закордонних справ Богдан Яременко.

Та перш ніж судити інших, погляньмо на себе. Окрім 6 тисяч українців, які купили квитки на футбол, понад чверть населення дивилася трансляцію.

Неабиякий інтерес українців до Чемпіонату підтверджують і рейтинги офіційного транслятора – телеканалу Інтер. Під час фінальних стадій мундіалю вони зашкалювали. Загалом футбол в Україні дивився кожен третій мешканець і левова частка в пабах.



Статистика переглядів на українських каналах

Проте найкраще заохотили дивитися футбол хорвати, коли присвятили перемогу над Росією - Україні. Українці вже могли прикриватися патріотизмом і не ховаючись дивитися матчі. А от футболіст Домагой Віда після цього випадку отримав суворе попередження, а помічника тренера Огніна Вукоєвіча взагалі оштрафували та звільнили з посади. Чиновники ФФУ пообіцяли Вукоєвичу посаду тренера в Україні та навіть зголосилися оплатити штраф.

Водночас правозахисники, втративши надію на підтримку світу, намагалися витягнути з кремлівських тюрем наших бранців.

Питання в усіх політв'язнях, яких Російська Федерація утримує в Криму і в себе. В нас це 70 історій і ми маємо 13 кейсів, як мінімум, підтверджених, де людину катували електричним струмом,

– зазначила правозахисниця Олександра Романцова.

Нагадаємо, 13 липня стало відомо, що мати Олега Сенцова написала листа на ім’я Путіна з проханням помилувати її сина. Речник Путіна Дмитро Пєсков заявив, що звернення обов’язково буде розглянуте, коли воно надійде в Кремль.

Додамо, що на початку липня вперше за 4 роки перебування у російському полоні Олегу Сенцову дозволили зустрітись з сестрою. Після зустрічі вона розповіла, що режисер має доступ лише до новин російських пропагандистських каналів, а за час ув’язнення і голодування він неабияк постарів і схуд.