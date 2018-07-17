Пока Олег Сенцов голодает: шокирующая статистика просмотра украинцами матчей в России

Олег Сенцов пересек точку невозврата в своем голодании и может навсегда остаться инвалидом. Такие новости звучали в мире вместе с результатами футбольных матчей на Чемпионате мира. Украинцы, которые первые призывали бойкотировать мундиаль, послушно заполняли пабы, чтобы смотреть футбол.

На мундиаль в Россию приехали чуть ли не все, кто угрожал Путину санкциями. Среди них и президенты Франции, Хорватии, Японии и король Испании и Бельгии.

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Попутно они оправдывались, мол это не формальные встречи. По словам экспертов, это хороший пиар.

Политики ни в одной стране мира не могут себе позволить быть безразличными к футболу, а тем более на этой стадии, когда их сборные завоевывают высшие места. Это нужно для того, чтобы ассоциироваться с победой национальной сборной,

– сказал эксперт Майдана иностранных дел Богдан Яременко.

Но прежде чем судить других, посмотрите на себя. Кроме 6 тысяч украинцев, которые купили билеты на футбол, более четверти населения смотрели трансляцию.

Большой интерес украинцев к Чемпионату подтверждают и рейтинги официального транслятора – телеканала Интер. Во время финальных стадий мундиаля они зашкаливали. В целом футбол в Украине смотрел каждый третий житель и львиная доля в пабах.

Статистика просмотров на украинских каналах

Однако лучше всего поощрили смотреть футбол хорваты, когда посвятили победу над Россией - Украине. Украинцы уже могли прикрываться патриотизмом и не прячась смотреть матчи. А вот футболист Домагой Вида после этого случая получил строгое предупреждение, а помощника тренера Огнена Вукоевича вообще оштрафовали и уволили с должности. Чиновники ФФУ пообещали Вукоевичу должность тренера в Украине и даже вызвались оплатить штраф.

В то же время правозащитники, потеряв надежду на поддержку мира, пытались вытащить из кремлевских тюрем наших пленников.

Вопрос у всех политзаключенных, которых Российская Федерация удерживает в Крыму и у себя. У нас это 70 историй, и мы имеем 13 кейсов, как минимум, подтвержденных, где человека пытали электрическим током,

– отметила правозащитница Александра Романцова.

Напомним, 13 июля стало известно, что мать Олега Сенцова написала письмо на имя Путина с просьбой помиловать ее сына. Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков заявил, что обращение обязательно будет рассмотрено, когда оно поступит в Кремль.



Добавим, что в начале июля впервые за 4 года пребывания в российском плену Олегу Сенцову разрешили встретиться с сестрой. После встречи она рассказала, что режиссер имеет доступ только к новостям российских пропагандистских каналов, а за время заточения и голодания он изрядно постарел и похудел.