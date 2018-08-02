Кримські політв'язні "справи Хізб ут-Тахрір" побачились з рідними в російському СІЗО

Сьогодні, 2 серпня 2018 року, сім'ї політв'язнів ялтинської групи по "справі Хізб ут-Тахрір" змогли отримати побачення зі своїми близькими в СІЗО в Ростові-на-Дону.

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Стався казус. Зробили помилку у дозволі на побачення і не пускали. Але я пішла до начальника СІЗО, просила-молила, щоб пустили, бо ми приїхали здалеку. Він дозволив. Рефат всім передає вітання. Ми задоволені, що побачились,

– прокоментувала сестра бранця Рефата Алімова Леніє Назарбекова

Зокрема мати Арсена Джеппарова Арзи Умерова бачила свого сина востаннє у грудні 2017-го року. Вона не приховує сліз.

"Мала велике щастя його побачити учора на суді. А сьогодні від душі з дитиною поговорила. Виглядає він непогано, але зуби і голова в нього болять. В СІЗО говорять, що його підлікують його. Вдячна Аллаху, що побачила сина. Він передає всім величезне вітання", – сказала Умерова

Рідні розказали про побачення з в'язнями – дивіться відео:

Нагадаємо, учора 1 серпня в СІЗО в Ростові-на-Дону відбувався суд по фігурантах "ялтинської справи" Хізб ут-Тахрір. Наступне засідання відбудеться 7 серпня.

Що таке "Хізб ут-Тахрір"? Це міжнародна ісламська політична партія, яку Росія визнала терористичною організацією.