Крымские татары обратились к депутатам в Европейском Союзе

Чей Крым и возвращать ли его Украине? Такие вопросы крымские татары планируют поставить кандидатам в депутаты Европарламента. Необычную акцию решили провести, ведь 23 мая состоятся выборы в европейский законодательный орган. И есть большая вероятность, что сторонники Путина смогут попасть во власть в Евросоюзе.

Украинские крымские татары хотят, чтобы Европа определилась, чей Крым. В конце мая в Евросоюзе должны пройти выборы в Европейский парламент. И именно эти законотворцы будут формировать политику ЕС на ближайшие пять лет. Хоть Украина не может повлиять на волеизъявление, активисты каждому кандидату из 28 стран отправят письмо с требованием ответить на несколько вопросов.

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Активист Эскендер Бариев утверждает, что первый вопрос к евродепутатам – будет ли партия поддерживать деоккупацию Крыма. Второй вопрос – будут ли поддерживать целостное восстановление Украины.



Активист Эскендер Бариев

Если же активистов не устроит ответ, будут проводить пикеты и называть этих политиков агентами Путина. Ведь сторонников российского диктатора среди кандидатов на самом деле хватает.

Россия активно работает с левыми и правыми популистскими политическими силами. Также работает на то, чтобы кандидаты от этих политических сил стали депутатами Европейского парламента,

– рассказал активист Эскендер Бариев.

К примеру, во влиятельной Франции, Германии, Британии, Италии, Испании среди политиков есть многочисленные симпатики Кремля, так же, как в Нидерландах. Пример последней страны как раз показывает, чем опасна такая не поддержка Украины. Ведь именно настроения в Нидерландах поставили под угрозу ратификацию Соглашения об ассоциации Украины с ЕС.

И какие бы надежды Украина ни возлагала на НАТО и Соединенные Штаты Америки, однако поддержка Европы не менее важна. Как для внутренней стабильности, так и для влияния на внешней арене.

Это важно с точки зрения дальнейшего сдерживания российской агрессии. Ведь мы понимаем, что за оккупацией Крыма пришла война на Донбассе. Отсутствие четкого ответа позиции на вопрос относительно оккупации и аннексии Крыма порождает возможности для расширения российской агрессии,

– рассказал дипломат Богдан Яременко.

Новая власть в ЕС могла бы усилить санкции против Кремля. Или наоборот, их отменить. Это возможно, если в Европарламент пройдут спонсируемые Путиным партии.

"Большего влияния на Россию именно через механизмы экономических санкций против тех предприятий и организаций, которые занимаются усилением обороноспособности России", – добавил эксперт по военным вопросам Александр Полищук.

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До выборов в ЕС остается меньше двух недель. И это время, уверяют крымские татары, не будут бездельничать. А попытаются изменить позицию Европы по Крыму на более про-украинскую.

Как Россия аннексировала Крым?

В конце февраля 2014 года переброшенные из России и крымских баз Черноморского флота РФ войска оккупировали Крымский полуостров. Поскольку российские военные были без опознавательных знаков, в народе их назвали "зелеными человечками".



16 марта 2014 года на территории АР Крым прошел псевдореферендум о статусе полуострова, организованный Кремлем. По сфальсифицированным результатам этого "голосования" Россия включила Крым в свой состав. Ни Украина, ни Евросоюз, ни США не признали результатов референдума и считают, что Россия аннексировала Крым.