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      В Госдепе США обратились к России в годовщину депортации крымских татар

      19 Читати новину українською
      Крым – это Украина, – в годовщину депортации крымских татар Госдеп США призвал Россию прекратить произвол
      Крым – это Украина, – в годовщину депортации крымских татар Госдеп США призвал Россию прекратить произвол / Photolure

      В 75-ю годовщину советской депортации крымских татар в США отметили – они снова страдают от преследований со стороны Кремля. Госдеп призывает Россию прекратить преступные действия и подчеркивает: Крым – Украина.

      США выразили свою поддержку Украине и крымским татарам и призвали Россию немедленно прекратить свои произвол и оккупацию Крыма, Об этом сказал в видеообращении заместитель помощника Госсекретаря США Джордж Кент в Twitter.

      Читайте также: Годовщина депортации: черная страница крымскотатарского народа

      Кент отметил, что оккупационная власть украинского полуострова прибегает к угрозам, запугиванию, предвзятым и незаконным обыскам домов, физическим нападениям и безосновательным преследованиям и задержаниям крымских татар и других жителей Крыма.

      "Более 70 человек являются политическими заключенными", – сказал Кент.

      Он напомнил, что Государственный секретарь Помпео в Крымской Декларации в июле 2018 заявил про однозначную позицию Соединенных Штатов Америки: государство не признает и не признает аннексию Крыма Россией.

      Мы призываем Россию немедленно прекратить все свои злоупотребления и прекратить оккупацию Крыма. Мы приветствуем достоинство, стойкость и силу крымскотатарского народа в условиях постоянных преследований со стороны России. В эту 75-ю годовщину я хочу еще раз подчеркнуть: Крым – это Украина!
      – добавил американский политик.

      Отметим, 18 мая Украина чтит память жертв депортации крымских татар и отмечает День борьбы за права крымскотатарского народа. Депортации крымских татар Россия начала 18 мая 1944 года, она продолжалась до начала июня. По официальным данным были депортированы 183 144 крымских татар, однако реальное число депортированных превышает 400 тысяч человек.

      Джордж Кент отметил, что около половины крымских татар погибли в течение первого года ссылки. Среди них была и бабушка его жены Маубе.

      Смотрите видео о депортации крымских татар:

       

      blog_ava
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      Теги: Новости политики Новости Украины Аннексия Крыма Новости России Новости США Крымские татары
      Источник: 24 канал
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