У Держдепі США звернулись до Росії в роковини депортації кримських татар

У 75-ті роковини радянської депортації кримських татар в США наголосили – вони знову потерпає від переслідувань з боку Кремля. Держдеп закликає Росію припинити злочинні дії та наголошує: Крим – Україна.

США висловили свою підтримку Україні та кримським татарам і закликали Росію негайно припинити свої зловживання та окупацію Криму, Про це сказав у відеозверненні заступник помічника Держсекретаря США Джордж Кент у Twitter.

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Кент зазначив, що окупаційна влада українського півострова вдається до погроз, залякувань, упереджених та незаконних обшуків домівок, фізичних нападів і безпідставних переслідувань та затримань кримських татар та інших мешканців Криму.

"Більш ніж 70 осіб є політичними в’язнями", – сказав Кент.

Він нагадав, що Державний секретар Помпео у Кримській Декларації в липні 2018 року заявив про однозначну позицію Сполучених Штатів Америки: держава не визнає і не визнаватиме анексію Криму Росією.

Ми закликаємо Росію негайно припинити усі свої зловживання і припинити окупацію Криму. Ми вітаємо гідність, стійкість і силу кримськотатарського народу в умовах постійних переслідувань з боку Росії. У ці 75-ті роковини я хочу ще раз наголосити: Крим – це Україна!

– додав американський політик.

Зазначимо, 18 травня Україна вшановує пам'ять жертв депортації кримських татар та відзначає День боротьби за права кримськотатарського народу. Депортацію кримських татар Росія розпочала 18 травня 1944 року, вона тривала до початку червня. За офіційними даними депортовано було 183 144 кримських татар, однак реальна кількість депортованих перевищує 400 тисяч осіб.

У 75 річницю радянської депортації кримських татар заступник помічника Держсекретаря Джордж Кент ділиться своїми думками щодо цієї трагедії та стосовно переслідувань, з якими стикаються кримські татари тепер. Сьогодні і кожного дня ми стоїмо з кримськими татарами. #КримЦеУкраїна pic.twitter.com/XmaX5yQofI — U.S. Embassy Kyiv (@USEmbassyKyiv) 18 травня 2019 р.

Джордж Кент наголосив, що близько половини кримських татар загинули протягом першого роки заслання. Серед них була і бабуся його дружини Маубе.

Дивіться відео про депортацію кримських татар: