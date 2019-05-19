Кримські татари звернулися до депутатів у Європейському Союзі

Чий Крим і чи повертати його Україні? Такі запитання кримські татари планують поставити кандидатам у депутати Європарламенту. Незвичну акцію вирішили провести, адже 23 травня відбудуться вибори до європейського законодавчого органу. І є велика імовірність, що прихильники Путіна зможуть потрапити до влади в Євросоюзі.

Українські кримські татари хочуть, аби Європа визначилась чий Крим. Наприкінці травня в Євросоюзі мають пройти вибори до Європейського парламенту. І саме ці законотворці формуватимуть політику ЄС на найближчі п'ять років. Хоч Україна не може вплинути на волевиявлення, активісти кожному кандидату з 28 країн відправлять листа з вимогою відповісти на декілька запитань.

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Активіст Ескендер Барієв стверджує, що перше питання до євродепутатів – чи буде партія підтримувати деокупацію Криму. Друге питання – чи будуть підтримувати цілісне відновлення України.



Активіст Ескендер Барієв

Якщо ж активістів не влаштує відповідь, проводитимуть пікети і називатимуть цих політиків агентами Путіна. Адже прихильників російського диктатора серед кандидатів насправді вистачає.

Росія активно працює з лівими та правими популістськими політичними силами. Також працює на те, щоб кандидати цих політичних сил стали депутатами Європейського парламенту,

– розповів активіст Ескендер Барієв.

Приміром, у впливовій Франції, Німеччині, Британії, Італії, Іспанії серед політиків є численні симпатики Кремля, так само, як у Нідерландах. Приклад останньої країни якраз показує, чим небезпечна така не підтримка України. Адже саме настрої у Нідерландах поставили під загрозу ратифікацію Угоди про асоціацію України з ЄС.

І хоч які б надії Україна не покладала на НАТО та Сполучені Штати Америки, проте підтримка Європи не менш важлива. Як для внутрішньої стабільності, так і для впливу на зовнішній арені.

Це важливо з точки зору подальшого стримування російської агресії. Адже ми розуміємо, що за окупацією Криму прийшла війна на Донбасі. Відсутність чіткої відповіді позиції на питання стосовно окупації анексії Криму породжує можливості для розширення російської агресії,

– розповів дипломат Богдан Яременко.

Нова влада в ЄС могла б посилити санкції проти Кремля. Або навпаки, їх скасувати. Це можливо, якщо в Європарламент пройдуть спонсоровані Путіним партії.

"Більшого впливу на Росію саме через механізми економічних санкцій проти тих підприємств і організацій, які займаються посиленням обороноздатності Росії", – додав експерт з військових питань Олександр Поліщук.

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До виборів в ЄС залишається менше двох тижнів. І цей час, переконують кримські татари, не байдикуватимуть. А спробують змінити позицію Європи щодо Криму на більш про-українську.

Як Росія анексувала Крим?Наприкінці лютого 2014 року перекинуті з Росії та кримських баз Чорноморського флоту РФ війська окупували Кримський півострів. Оскільки російські військові були без розпізнавальних знаків, у народі їх назвали "зеленими чоловічками".



16 березня 2014 року на території АР Крим пройшов псевдореферендум про статус півострова, організований Кремлем. За сфальсифікованими результатами цього "голосування" Росія включила Крим до свого складу. Ні Україна, ні Євросоюз, ні США не визнали результатів референдуму та вважають, що Росія анексувала Крим.