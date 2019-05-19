Що має зробити Україна після повернення Криму: пояснення Сеітаблаєва

Вже незебаром новообраний президент Володимир Зеленський складе присягу на вірність народу України, а це значить, що політична ситуація в країні може зімнитися. Чи не найбільше від усіх на ці зміни чекають кримські татари. Вони вимагають рішучих дій від майбутнього гаранта у питаннях щодо повернення Криму.

Як заявив Ахтем Сеітаблаєв в прямому ефірі 24 каналу, що після повернення півострова у склад України потрібно зробити кілька кроків, які допоможуть зрозуміти, хто справжній громадянин нашої країни, а хто ні.

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Перші дії після повернення Криму:

– Зробити перепис населення.

– Дати рік на вивчення української історії та мови.

– Лише після складання іспиту з української мови та історії, людина отримує громадянство.

– Ті, хто не захотів складати іспит не повинні мати права голосувати на виборах та обіймати державні посади.

Мені болить, що за останні п'ять років жодного разу не було порушено питання надання кримськотатарської автономії у складі України. Я розумію, що перші кроки, які мав зробити ще чинний президент, після того як Росія окупувала Крим,

– зазначив Ахтем.

На його думку, не правильно казати, що чинна влада абсолютно нічого не зробила, адже створена міжнародна коаліція дійсно завдає незручності Кремлю. Також режисер додав, що він Володимира Зеленського він очікує рішучих дій по поверненню півострова, а також надання автономії кримськотатарському народу у складі Україні.

До слова, 20 травня о 10:00 відбудеться інавгурація Володимира Зеленського. Відповідно до Конституції, обраний президент мусить скласти присягу народові України на урочистому засіданні Верховної Ради, що проводять у сесійній залі українського парламенту.