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      КРЫМСКИЕ ТАТАРЫ КОАЛИЦИЯ ИНАУГУРАЦИЯ ЗЕЛЕНСКОГО

      Что должна сделать Украина, после возвращения Крыма: объяснение Сеитаблаева

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      Уже скоро новоизбранный президент Владимир Зеленский примет присягу на верность народу Украины, а это значит, что политическая ситуация в стране может измениться. Больше всех эти изменения ждут крымские татары. Они требуют решительных действий от будущего гаранта в вопросах возвращения Крыма.

      Как заявил Ахтем Сеитаблаев в прямом эфире 24 канала, после возвращения полуострова в состав Украины нужно сделать несколько шагов, которые помогут понять, кто настоящий гражданин нашей страны, а кто нет.

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      Первые действия после возвращения Крыма:

      – Сделать перепись населения.
      – Дать год на изучение украинской истории и языка.
      - Только после сдачи экзамена по украинскому языку и истории, человек получает гражданство.
      – Те, кто не захотел сдавать экзамен, не должны иметь права голосовать на выборах и занимать государственные должности.

      Мне болит, что за последние пять лет ни разу не был поднят вопрос предоставления крымскотатарской автономии в составе Украины. Я понимаю, что первые шаги, которые должен был сделать еще действующий президент, после того как Россия оккупировала Крым,
      – отметил Ахтем.

      По его мнению, не правильно говорить, что действующая власть абсолютно ничего не сделала, ведь создана международная коалиция действительно причиняет неудобства Кремлю. Также режиссер добавил, что от Владимира Зеленского он ожидает решительных действий по возвращению полуострова, а также предоставления автономии крымскотатарскому народу в составе Украины.

      К слову, 20 мая в 10:00 состоится инаугурация Владимира Зеленского. Согласно Конституции, избранный президент должен принести присягу народу Украины на торжественном заседании Верховной Рады, которую проводят в сессионном зале украинского парламента.

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      Теги: Инаугурация Зеленского Владимир Зеленский Новости Украины Украина – Россия Аннексия Крыма Новости Крыма Крымские татары
      Источник: 24 канал
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