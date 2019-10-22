Крымских татар, которых задержала накануне полиция РФ, отпустили

В Крыму ночью задержали троих крымских татар. Мужчины возвращались домой после суда, где были в качестве слушателей жителей полуострова. Около 10 часов их отпустили.

Работники МВД России остановили микроавтобус в районе Керченского моста. Затем 59-летнего Али Керимова, 44-летнего Ансара Османова и 35-летнего Амета Сулейманова доставили в участок полиции оккупантов.

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У мужчин также изъяли документы. По данным "Крымской солидарности" у них требовали заполнить анкеты на отработку преступлений, потом принудительно провести экспертизу, на что сотрудники полиции получили отказ.

Более трех часов с задержанными не проводили никаких действий, а российские полицейские закрылись в служебном помещении. Около 10:00 крымских татар отпустили.

Важно! Постоянные обыски, задержания и заключения в Крыму после аннексии стали новой реальностью. Особенно от преследований на оккупированном полуострове страдают проукраинские активисты и крымские татары.