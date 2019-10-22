Кримських татар, яких напередодні затримала поліція РФ, відпустили

В Криму вночі затримали трьох кримських татар. Чоловіки поверталися додому після суду, де були в якості слухачів жителів півострова. Близько 10 години їх відпустили.

Працівники МВД Росії зупинили мікроавтобус в районі Керченського мосту. Потім 59-річного Алі Керімова, 44-річного Ансара Османова та 35-річного Амета Сулейманова доставили у відділок поліції окупантів .

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У чоловіків також вилучили документи. За даними "Кримської солідарності" в них вимагали заповнити анкети на відпрацювання злочинів, потім примусово провести експертизу, на що співробітники поліції отримали відмову.

Більше трьох годин із затриманими не проводили жодних дій, а російські поліцейські закрилися в службовому приміщенні. Близько 10 години криських татар відпустили.

Важливо! Постійні обшуки, затримання та ув’язнення у Криму після анексії стали новою реальністю. Особливо від переслідувань на окупованому півострові страждають проукраїнські активісти та кримські татари.