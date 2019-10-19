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      У російських містах пройшли пікети за "незалежний Крим": фото

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      У Москві і Санкт-Петербурзі пройшли пікети на підтримку полонених українців
      У Москві і Санкт-Петербурзі пройшли пікети на підтримку полонених українців / колаж 24 каналу

      У російських Москві та Санкт-Петербурзі активісти провели одиночні пікети на підтримку українських політв'язнів Кремля та за "незалежний Крим". Вони обіцяють продовжувати, поки корінний народ Криму не отримає свободу.

      Жахливий репресивний механізм Росії працює, а буквально щодня ми дізнаємося про нових полонених, розповіла учасниця ініціативної групи "Стратегія 18" Віра Лаврешина.

      До слова: Скільки людей зникли безвісти на окупованому Донбасі: цифри

      Звільнюючи чи бодай відпускаючи під домашній арешт, влада негайно бере у заручники інших. Щойно випустили на волю Володимира Балуха, як "для компенсації" заарештували Олега Приходька за знайдені у нього українські прапори,
      – заявила Лаврешина.

      Крім того, вона наголосила, що вже ні для кого не є секретом заміщення російською владою корінного населення Криму на "заїжджих", серед яких в основному є силовики. Так само на півострів приїздять бойовики з Донбасу.

      "Ми бажаємо в'язням якнайшвидшого звільнення і щастя на волі! Театр абсурду все одно закінчиться, не зможе тривати роками. Він настільки ж трагічний, як і смішний. Навіть при СРСР не було настільки гострого відчуття країни дурдому, який перемагає усе довкола нас", – резюмувала активістка.

      Одиночні пікети у російських містах: дивіться фото

      Скільки українців перебувають в полоні Росії
      Скільки українців досі перебувають в полоні Росії / інфографіка 24 каналу

      Що відомо про ініціативу "Стратегія-18"?Російські активісти з Санкт-Петербурга і Москви об'єдналися в безстрокову акцію під назвою "Стратегія-18" на честь дня депортації кримських татар 18 травня 1944 року.

      Щомісяця 18 числа активісти виходять на вулиці міста з метою розповісти про ситуацію в анексованому Криму, інформувати російське суспільство про факти порушення прав і свобод людини.

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      Автор: Василь Денисюк
      Теги: Новини політики Новини України Новини Росії Анексія Криму Українці в полоні РФ Новини Криму Активісти Кримські татари
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