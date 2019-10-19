У російських містах пройшли пікети за "незалежний Крим": фото

У російських Москві та Санкт-Петербурзі активісти провели одиночні пікети на підтримку українських політв'язнів Кремля та за "незалежний Крим". Вони обіцяють продовжувати, поки корінний народ Криму не отримає свободу.

Жахливий репресивний механізм Росії працює, а буквально щодня ми дізнаємося про нових полонених, розповіла учасниця ініціативної групи "Стратегія 18" Віра Лаврешина.

До слова: Скільки людей зникли безвісти на окупованому Донбасі: цифри

Звільнюючи чи бодай відпускаючи під домашній арешт, влада негайно бере у заручники інших. Щойно випустили на волю Володимира Балуха, як "для компенсації" заарештували Олега Приходька за знайдені у нього українські прапори,

– заявила Лаврешина.

Крім того, вона наголосила, що вже ні для кого не є секретом заміщення російською владою корінного населення Криму на "заїжджих", серед яких в основному є силовики. Так само на півострів приїздять бойовики з Донбасу.

"Ми бажаємо в'язням якнайшвидшого звільнення і щастя на волі! Театр абсурду все одно закінчиться, не зможе тривати роками. Він настільки ж трагічний, як і смішний. Навіть при СРСР не було настільки гострого відчуття країни дурдому, який перемагає усе довкола нас", – резюмувала активістка.

Одиночні пікети у російських містах: дивіться фото



Скільки українців досі перебувають в полоні Росії / інфографіка 24 каналу

Що відомо про ініціативу "Стратегія-18"?Російські активісти з Санкт-Петербурга і Москви об'єдналися в безстрокову акцію під назвою "Стратегія-18" на честь дня депортації кримських татар 18 травня 1944 року.



Щомісяця 18 числа активісти виходять на вулиці міста з метою розповісти про ситуацію в анексованому Криму, інформувати російське суспільство про факти порушення прав і свобод людини.