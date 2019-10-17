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      Скільки людей зникли безвісти на окупованому Донбасі: цифри

      255 Читать новость на русском
      Скільки людей зникли безвісти на окупованому Донбасі
      Скільки людей зникли безвісти на окупованому Донбасі / tass.ru

      На окупованому Донбасі 257 людей вважаються зниклими безвісти.

      У СБУ повідомили, що ще 240 людей на окупованому проросійськими бойовиками Донбасі незаконно позбавлені волі, пише "Радіо Свобода".

      До теми: Росія включила до нового списку на обмін кримського "шпигуна" Давиденка: що відомо

      У СБУ додали, що українська сторона вживає заходи, які мають сприяти звільненню всіх "незаконно позбавлених волі осіб, заручників, які утримуються на тимчасово окупованих територіях у Донецькій та Луганській областях". Питання про звільнення всіх українців завжди подаються на розгляд Тристоронньої контактної групи з мирного врегулювання ситуації на сході України.

      Зауважимо, що процес нового обміну утримуваними особами між Україною і Росіїю перебуває на завершальній стадії. Цей обмін передбачає участь трьох груп людей. 

      Зеленський заявляв, що питання чергового обміну утримуваними особами буде ключовим під час зустрічі в нормандському форматі.

      Як відбувся попередній обмін полоненими?

      7 вересня відбувся обмін полоненими. Тоді з російського полону повернулися 35 українців. Серед них – 24 військовополонених моряків, які були захоплені біля Керченської протоки, та 11 політв'язнів: Роман Сущенко, Володимир Балух, Олександр Кольченко, Микола Карпюк, Станіслав Клих, Павло Гриб, Артур Панов, Олексій Сизонович, Олег Сенцов, Євген Панов та Едем Бекіров.

      В Україну повернулися 24 військовополонені моряки
      В Україну повернулися 24 військовополонені моряки / інфографіка 24 каналу

      Політв'язні Кремля повернулися в Україну
      Політв'язні Кремля повернулися в Україну / інфографіка 24 каналу

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      Автор: Анастасія Зазуляк
      Теги: Новини України Обмін полоненими СБУ Українці в полоні РФ Україна – Росія Новини Росії Новини Донецька Новини Луганська Операція Об'єднаних сил Війна на Донбасі
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