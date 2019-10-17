Скільки людей зникли безвісти на окупованому Донбасі: цифри
На окупованому Донбасі 257 людей вважаються зниклими безвісти.
У СБУ повідомили, що ще 240 людей на окупованому проросійськими бойовиками Донбасі незаконно позбавлені волі, пише "Радіо Свобода".
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У СБУ додали, що українська сторона вживає заходи, які мають сприяти звільненню всіх "незаконно позбавлених волі осіб, заручників, які утримуються на тимчасово окупованих територіях у Донецькій та Луганській областях". Питання про звільнення всіх українців завжди подаються на розгляд Тристоронньої контактної групи з мирного врегулювання ситуації на сході України.
Зауважимо, що процес нового обміну утримуваними особами між Україною і Росіїю перебуває на завершальній стадії. Цей обмін передбачає участь трьох груп людей.
Зеленський заявляв, що питання чергового обміну утримуваними особами буде ключовим під час зустрічі в нормандському форматі.
Як відбувся попередній обмін полоненими?
7 вересня відбувся обмін полоненими. Тоді з російського полону повернулися 35 українців. Серед них – 24 військовополонених моряків, які були захоплені біля Керченської протоки, та 11 політв'язнів: Роман Сущенко, Володимир Балух, Олександр Кольченко, Микола Карпюк, Станіслав Клих, Павло Гриб, Артур Панов, Олексій Сизонович, Олег Сенцов, Євген Панов та Едем Бекіров.
В Україну повернулися 24 військовополонені моряки / інфографіка 24 каналу
Політв'язні Кремля повернулися в Україну / інфографіка 24 каналу