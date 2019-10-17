Сколько человек пропало без вести на оккупированном Донбассе: цифры
На оккупированном Донбассе 257 человек считаются пропавшими без вести.
В СБУ сообщили, что еще 240 человек на оккупированном пророссийскими боевиками Донбассе незаконно лишены свободы, пишет "Радио Свобода".
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В СБУ добавили, что украинская сторона принимает меры, которые должны способствовать освобождению всех "незаконно лишенных свободы лиц, заложников, которые удерживаются на временно оккупированных территориях в Донецкой и Луганской областях". Вопросы об освобождении всех украинцев всегда подаются на рассмотрение Трехсторонней контактной группы по мирному урегулированию ситуации на востоке Украины.
Заметим, что процесс нового обмена удерживаемыми лицами между Украиной и Россией находится на завершающей стадии. Этот обмен предполагает участие трех групп людей.
Зеленский заявлял, что вопрос очередного обмена удерживаемыми лицами будет ключевым во время встречи в нормандском формате.
Как состоялся предыдущий обмен пленными?
7 сентября состоялся обмен пленными. Тогда из российского плена вернулись 35 украинцев. Среди них – 24 военнопленных моряка, которые были захвачены возле Керченского пролива, и 11 политзаключенных: Роман Сущенко, Владимир Балух, Александр Кольченко, Николай Карпюк, Станислав Клих, Павел Гриб, Артур Панов, Алексей Сизонович, Олег Сенцов, Евгений Панов и Эдем Бекиров.
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