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      Сколько человек пропало без вести на оккупированном Донбассе: цифры

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      Сколько человек пропало без вести на оккупированном Донбассе
      Сколько человек пропало без вести на оккупированном Донбассе / tass.ru

      На оккупированном Донбассе 257 человек считаются пропавшими без вести.

      В СБУ сообщили, что еще 240 человек на оккупированном пророссийскими боевиками Донбассе незаконно лишены свободы, пишет "Радио Свобода".

      К теме: Россия включила в новый список на обмен крымского "шпиона" Давыденко: что известно

      В СБУ добавили, что украинская сторона принимает меры, которые должны способствовать освобождению всех "незаконно лишенных свободы лиц, заложников, которые удерживаются на временно оккупированных территориях в Донецкой и Луганской областях". Вопросы об освобождении всех украинцев всегда подаются на рассмотрение Трехсторонней контактной группы по мирному урегулированию ситуации на востоке Украины.

      Заметим, что процесс нового обмена удерживаемыми лицами между Украиной и Россией находится на завершающей стадии. Этот обмен предполагает участие трех групп людей.

      Зеленский заявлял, что вопрос очередного обмена удерживаемыми лицами будет ключевым во время встречи в нормандском формате.

      Как состоялся предыдущий обмен пленными?

      7 сентября состоялся обмен пленными. Тогда из российского плена вернулись 35 украинцев. Среди них – 24 военнопленных моряка, которые были захвачены возле Керченского пролива, и 11 политзаключенных: Роман Сущенко, Владимир Балух, Александр Кольченко, Николай Карпюк, Станислав Клих, Павел Гриб, Артур Панов, Алексей Сизонович, Олег Сенцов, Евгений Панов и Эдем Бекиров.

      В Україну повернулися 24 військовополонені моряки
      В Украину вернулись 24 военнопленных моряка / Инфографика 24 канала

      Політв'язні Кремля повернулися в Україну
      Политзаключенные Кремля вернулись в Украину / Инфографика 24 канала

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      Автор: Анастасия Зазуляк
      Теги: Новости Украины СБУ Новости Донецка Операция Объединенных сил Новости Луганска Новости России Украина – Россия Украинцы в плену РФ Обмен пленными Война на Донбассе
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