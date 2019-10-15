Россия включила в новый список на обмен крымского "шпиона" Давыденко: что известно
Украинец Константин Давыденко, которого в РФ осудили за шпионаж в пользу Украины, уже внесен в новый список на обмен пленными между Украиной и Россией. Кроме того, пленнику Кремля сократили срок содержания в колонии строгого режима.
Так, с 10,5 лет тюрьмы срок за решеткой Давыденко сократили до 7 лет заключения. Об этом рассказал адвокат Давыденко Дмитрий Динзе в комментарии Интерфаксу.
Важно: Новый обмен пленными будет состоять из трех групп людей
Да, Давыденко включен (в список на обмен – 24 канал),
– коротко подтвердил информацию защитник.
Что известно о заключении Давыденко в России?
- Российские оккупанты в Крыму задержали украинца 11 февраля 2018 года в Симферополе.
- Его обвинили в сборе и передаче информации о деятельности частей Росгвардии и сотрудников ФСБ в оккупированном Крыму.
- Информацию он якобы "сливал" СБУ.
- Так называемый "Верховный суд" Крыма вынес приговор Давыденко 6 июня. Оккупанты присудили ему 10 лет и 6 месяцев колонии строгого режима.
- Все заседания по делу Давыденко проводили в закрытом режиме.
Сколько украинцев находятся в плену РФ / инфографика 24 канала
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