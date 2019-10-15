Росія включила до нового списку на обмін кримського "шпигуна" Давиденка: що відомо

Українець Костянтин Давиденко, якого в РФ засудили за шпигунство на користь України, вже внесений до нового списку на обмін полоненими між Україною і Росією. Окрім того, бранцю Кремля скоротили термін утримання в колонії суворого режиму.

Так, з 10,5 років в'язниці термін за ґратами Давиденку скоротили до 7 років ув’язнення. Про це розповів адвокат Давиденка Дмитро Дінзе в коментарі Интерфаксу.

Важливо: Новий обмін полоненими складатиметься з трьох груп людей

Так, Давиденко включений (до списку на обмін – 24 канал),

– коротко підтвердив інформацію захисник.

Що відомо про ув’язнення Давиденка в Росії?

Російські окупанти у Криму затримали українця 11 лютого 2018 року в Сімферополі.

Його звинуватили у збиранні та передачі інформації про діяльність частин Росгвардії та співробітників ФСБ в окупованому Криму.

Інформацію він начебто "зливав" СБУ.

Так званий "Верховний суд" Криму виніс вирок Давиденку 6 червня. Окупанти присудили йому 10 років і 6 місяців колонії суворого режиму.

Всі засідання у справі Давиденка проводили у закритому режимі.



Скільки українців перебувають в полоні РФ/ інфографіка 24 каналу