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      Росія включила до нового списку на обмін кримського "шпигуна" Давиденка: що відомо

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      Костянтин Давиденко
      Костянтин Давиденко / Фото із соцмереж

      Українець Костянтин Давиденко, якого в РФ засудили за шпигунство на користь України, вже внесений до нового списку на обмін полоненими між Україною і Росією. Окрім того, бранцю Кремля скоротили термін утримання в колонії суворого режиму.

      Так, з 10,5 років в'язниці термін за ґратами Давиденку скоротили до 7 років ув’язнення. Про це розповів адвокат Давиденка Дмитро Дінзе в коментарі Интерфаксу.

      Важливо: Новий обмін полоненими складатиметься з трьох груп людей

      Так, Давиденко включений (до списку на обмін – 24 канал),
      – коротко підтвердив інформацію захисник.

      Що відомо про ув’язнення Давиденка в Росії?

      • Російські окупанти у Криму затримали українця 11 лютого 2018 року в Сімферополі.
      • Його звинуватили у збиранні та передачі інформації про діяльність частин Росгвардії та співробітників ФСБ в окупованому Криму.
      • Інформацію він начебто "зливав" СБУ.
      • Так званий "Верховний суд" Криму виніс вирок Давиденку 6 червня. Окупанти присудили йому 10 років і 6 місяців колонії суворого режиму.
      • Всі засідання у справі Давиденка проводили у закритому режимі.

      українці в полоні РФ Росія
      Скільки українців перебувають в полоні РФ/ інфографіка 24 каналу

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      Автор: Ірина Вихрущ
      Теги: Новини України Новини політики Українці в полоні РФ Новини Росії Обмін полоненими Анексія Криму Україна – Росія
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