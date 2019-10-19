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      В российских городах прошли пикеты за "независимый Крым": фото

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      В Москве и Санкт-Петербурге прошли пикеты в поддержку пленных украинцев
      В Москве и Санкт-Петербурге прошли пикеты в поддержку пленных украинцев / Коллаж 24 канала

      В российских Москве и Санкт-Петербурге активисты провели одиночные пикеты в поддержку украинских политзаключенных Кремля и за "независимый Крым". Они обещают продолжать, пока коренной народ Крыма не получит свободу.

      Ужасный репрессивный механизм России работает, а буквально каждый день мы узнаем о новых пленных, рассказала участница инициативной группы "Стратегия 18" Вера Лаврешина.

      К слову: Сколько человек пропало без вести на оккупированном Донбассе: цифры

      Освобождая или хотя бы отпуская под домашний арест, власти немедленно берут в заложники других. Только что выпустили на свободу Владимира Балуха, как "для компенсации" арестовали Олега Приходько за найденные у него украинские флаги,
      – заявила Лаврешина.

      Кроме того, она отметила, что уже ни для кого не секрет замещение российскими властями коренного населения "заезжими", среди которых в основном силовики. Так же на полуостров приезжают боевики из Донбасса.

      "Мы желаем заключенным скорейшего освобождения и счастья на свободе! Театр абсурда все равно закончится, не сможет длиться годами. Он столь же трагичен, как и смешен. Даже при СССР не было столь острого ощущения страны дурдома, который побеждает все вокруг нас", – резюмировала активистка.

      Одиночные пикеты в российских городах: смотрите фото

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      Что известно об инициативе "Стратегия-18"?
      Российские активисты из Санкт-Петербурга и Москвы объединились в бессрочную акцию под названием "Стратегия-18" в честь дня депортации крымских татар 18 мая 1944 года.

      Ежемесячно 18 числа активисты выходят на улицы города с целью рассказать о ситуации в аннексированном Крыму, информировать общество о фактах нарушения прав и свобод человека.

      blog_ava
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      Автор: Василий Денисюк
      Теги: Новости Украины Новости политики Новости России Крымские татары Активисты Новости Крыма Украинцы в плену РФ Аннексия Крыма
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