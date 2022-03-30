Блогера обвиняют сразу по нескольким статьям, в том числе и о государственной измене.

Важно Украина, Литва и Польша создали общую группу для расследования российских военных преступлений

Речь идет о статье:

436-2 об изготовлении, распространении коммунистической, нацистской символики и пропаганде коммунистического и нацистского тоталитарных режимов,

111-1 о государственной измене.

По данным следствия, на ютубе и телеграм-каналах гражданин Украины, житель оккупированного Крыма распространял информационный контент, оправдывая вооруженную агрессию Россию против Украины.

Кроме того, блогер размещает собственные видео, в которых заявляет о поддержке военных действий государства-агрессора и призывает к созданию на временно оккупированных территориях администраций, подконтрольных России,

– отметили в Офисе генпрокурора.

Досудебное расследование будет осуществляться следственным управлением Главного управления СБУ в оккупированном Крыму. Заметим, что санкция статьи о госизмене карается:

лишением свободы на срок от 12 до 15 лет,

с конфискацией имущества или без таковой.

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