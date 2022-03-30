Блогера звинувачують одразу за кількома статтями, зокрема і про державну зраду.

Важливо Україна, Литва та Польща створила спільну групу для розслідування російських воєнних злочинів

Мовиться про статті:

436-2 про виготовлення, поширення комуністичної, нацистської символіки та пропаганда комуністичного та нацистського тоталітарних режимів,

111-1 про державну зраду.

За даними слідства, на ютубі та в телеграм-каналах громадянин України, мешканець окупованого Криму поширював інформаційний контент, виправдовуючи збройну агресію Росію проти України.

Крім того, блогер розміщує власні відео, в яких заявляє про підтримку військових дій держави-агресора та закликає до створення на тимчасово окупованих територіях адміністрацій, підконтрольних Росії,

– наголосили в Офісі генпрокурора.

Досудове розслідування здійснюватиме слідче управлінням Головного управління СБУ в окупованому Криму. Зауважимо, що санкція статті про держзраду карається:

позбавленням волі на строк від 12 до 15 років,

з конфіскацією майна або без такої.