Россияне пытались защитить Крымский мост боновыми заграждениями. Их смыло в Черное море.

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Фрагменты видели в разных местах

Россияне пытаются защитить Крымский мост, ведь он может стать следующей целью дронов, которые время от времени атакуют полуостров. В то же время у них это не очень получается.

Боновые заграждения, которыми они хотели обезопасить конструкцию, разнесло по морю. В частности, фрагменты боновых заграждений заметили возле городской набережной Керчи.

Также часть этих плавучих объектов течение прибило к берегу в центральном районе Керчи.

В Крыму становится все более неспокойно, ведь часто под атакой находятся аэродромы и военные объекты. Россияне больше не могут чувствовать себя в безопасности на полуострове, однако пытаются защититься. Керченский мост уже несколько раз повреждали.