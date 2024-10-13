Утром 13 октября россияне ударили по Глухову управляющими авиационными бомбами. в результате обстрела есть существенные разрушения.

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Что известно о последствиях

В Сумской областной военной администрации рассказали, что во время атаки повредили до 20 жилых домов, окна и облицовку балконов в многоквартирном пятиэтажном жилом доме, 10 хозяйственных построек, 3 гаража, 2 автомобиля.

К счастью, предварительно, люди не пострадали.

в результате российской атаки остались без газоснабжения 72 абонента, без электроснабжения 2863 абонента.

в городе работают Пункты несокрушимости. Также в громаде развернут Штаб по ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций,

– говорится в сообщении.

Также в ОВА попросили жителей Сумщины быть осторожными и реагировать на сигналы воздушной тревоги. Россия активизировала свои атаки и постоянно атакует Сумскую область управляемыми авиационными бомбами.